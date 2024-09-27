У Києві відновили роботу найбільші сервісні центри МВС: що відомо

Нові водійські права в Україні

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що в Україні почали видавати посвідчення водія нового зразка (нові бланки мають захист із трьох літер та шести цифр), а також кому саме потрібно звертатися за новим посвідченням.

Зазначимо, що для візиту можна обрати найближчий сервісний центр МВС. Із собою треба мати документ, що підтверджує особу, а також ідентифікаційний код.

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