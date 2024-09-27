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У Києві відновили роботу найбільші сервісні центри МВС: що відомо

Кілька сервісних центрів МВС були закриті з технічних причин (фото: facebook.com/hsc.gov.ua)
Автор: Ірина Костенко

У п'ятницю, 27 вересня, в Києві відновили роботу кількох найбільших сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС у Facebook.

Про які сервісні центри МВС йдеться

Згідно з інформацією ГСЦ МВС, йдеться про відновлення роботи столичних сервісних центрів МВС:

  • №8041 - на вулиці Перемоги, 20
  • №8043 - на проспекті Європейського Союзу, 47, у ТРЦ Retroville (вхід №5) 

Напередодні, 26 вересня, вони тимчасово призупинили надання послуг - з технічних причин.

Зазначається, що станом на зараз всі сервісні центри Києва працюють у штатному режимі.

Українцям нагадали також, що прийом громадян у сервісних центрах МВС здійснюється:

  • за попереднім записом онлайн
  • за допомогою талону е-запису (який можна отримати в терміналі самообслуговування безпосередньо в сервісному центрі)

Інформація щодо відновлення роботи сервісних центрів МВС (скриншот: facebook.com/hsc.gov.ua)

Графік роботи столичних сервісних центрів МВС

З графіком роботи усіх територіальних сервісних центрів МВС можна детально ознайомитись на офіційному порталі ГСЦ МВС.

У столиці більшість із них працюють:

  • з 8:00 до 17:00 - у вівторок, середу, четвер і п'ятницю
  • з 8:00 до 15:45 - у суботу

Понеділок і неділя при цьому є вихідними днями.

"Отримати талон у терміналі можливо не пізніше, ніж за годину до кінця робочого дня, визначеного графіком роботи відповідного сервісного центру МВС", - нагадують відвідувачам.

Місцерозташування регіональних сервісних центрів МВС (інфографіка: hsc.gov.ua/kontakti)

Нові водійські права в Україні

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що в Україні почали видавати посвідчення водія нового зразка (нові бланки мають захист із трьох літер та шести цифр), а також кому саме потрібно звертатися за новим посвідченням.

Зазначимо, що для візиту можна обрати найближчий сервісний центр МВС. Із собою треба мати документ, що підтверджує особу, а також ідентифікаційний код.

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