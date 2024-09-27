RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве возобновили работу крупнейшие сервисные центры МВД: что известно

Несколько сервисных центров МВД были закрыты по техническим причинам (фото: facebook.com/hsc.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В пятницу, 27 сентября, в Киеве возобновили работу нескольких крупнейших сервисных центров Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра МВД в Facebook.

О каких сервисных центрах МВД идет речь

Согласно информации ГСЦ МВД, речь идет о возобновлении работы столичных сервисных центров МВД:

  • №8041 - на улице Победы, 20
  • №8043 - на проспекте Европейского Союза, 47, в ТРЦ Retroville (вход №5)

Накануне, 26 сентября, они временно приостановили предоставление услуг - по техническим причинам.

Отмечается, что сейчас все сервисные центры Киева работают в штатном режиме.

Украинцам напомнили также, что прием граждан в сервисных центрах МВД осуществляется:

  • по предварительной записи онлайн
  • с помощью талона е-записи (который можно получить в терминале самообслуживания непосредственно в сервисном центре)

Информация о возобновлении работы сервисных центров МВД (скриншот: facebook.com/hsc.gov.ua)

График работы столичных сервисных центров МВД

С графиком работы всех территориальных сервисных центров МВД можно ознакомиться на официальном портале ГСЦ МВД.

В столице большинство из них работают:

  • с 8:00 до 17:00 - во вторник, среду, четверг и пятницу
  • с 8:00 до 15:45 - в субботу

Понедельник и воскресенье при этом - выходные дни.

"Получить талон в терминале возможно не позднее, чем за час до конца рабочего дня, определенного графиком работы соответствующего сервисного центра МВД", - напоминают посетителям.

Месторасположение региональных сервисных центров МВД (инфографика: hsc.gov.ua/kontakti)

Новые водительские права в Украине

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Украине начали выдавать водительские права нового образца (новые бланки имеют защиту из трех букв и шести цифр), а также кому именно нужно обращаться за новым удостоверением.

Для визита можно выбрать ближайший сервисный центр МВД. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также идентификационный код.

Читайте также, сколько придется заплатить за номера авто в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныпослугиАвтомобильное движениеВодительские праваВождение