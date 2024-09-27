В Киеве возобновили работу крупнейшие сервисные центры МВД: что известно

Новые водительские права в Украине

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Украине начали выдавать водительские права нового образца (новые бланки имеют защиту из трех букв и шести цифр), а также кому именно нужно обращаться за новым удостоверением.

Для визита можно выбрать ближайший сервисный центр МВД. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также идентификационный код.

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