В Києві відновили електропостачання, але не скрізь: коли підключать решту споживачів

Російські війська вранці 31 жовтня завдали чергового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури Києва, через що значна частина столиці залишилась без світла і води. Проблему наразі вирішено, але не скрізь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.

За даними організації, наразі відновлено електропостачання для споживачів та об’єктів водоканалу, які лишились без світла через терористичну атаку РФ на об’єкти критичної інфраструктури міста ранком 31 жовтня.

"Станом на 18:00, наші спеціалісти перевели на тимчасову схему живлення всіх знеструмлених споживачів в Києві. Ці клієнти знову зі світлом", - говориться в повідомленні.

Коли підключать решту споживачів

Водночас, за вказівкою системного оператор НЕК "Укренерго", в Києві наразі застосовані екстренні обмеження електропостачання.

Тому частина споживачів зараз тимчасово без електропостачання, відповідно до потреб енергосистеми.

Для цих споживачів електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації в енергосистемі, відповідно до вказівки диспетчера "Укренерго".

Мешканцям Києва нагадали про економію

"У зв’язку зі збільшенням навантаження на електромережі, просимо відповідально ставитися до споживання електроенергії - вмикати енергоємні прилади по черзі і максимально знизити споживання електроенергії в пікові години з 17.00 до 23.00", - зазначили в ДТЕК.