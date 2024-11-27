У Києві відкриють рух Подільським мостовим переходом для автомобілів: названа дата

Обстріл Києва 27 листопада

Цієї ночі в Києві вже оголошували повітряну тривогу. Менше ніж за пів години після сигналу в місті пролунали вибухи, а сили ППО збивали ворожі дрони.

Рано вранці мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки у Дніпровському районі впали уламки дронів. Було пошкоджено будівлю, а також постраждали двоє людей.

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