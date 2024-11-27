В Киеве откроют движение по Подольскому мостовому переходу для автомобилей: названа дата

Новый маршрут включает также проезд по новопостроенному тоннелю, который соединяет мост с улицей Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина.

Однако для большегрузного транспорта Подольский мост пока останется закрытым. Сейчас по мостовому переходу разрешено движение только спецтранспорта и автобуса маршрута №111.

"Работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля, завершат до конца года. Не препятствуя движению транспорта", - заявил мэр.