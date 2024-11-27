В Киеве откроют движение по Подольскому мостовому переходу для автомобилей: названа дата

С 1 декабря в Киеве разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования по Подольскому мостовому переходу через Днепр. Такое решение поддержал Совет обороны Киева.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Новый маршрут включает также проезд по новопостроенному тоннелю, который соединяет мост с улицей Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилого массива Троещина.
Однако для большегрузного транспорта Подольский мост пока останется закрытым. Сейчас по мостовому переходу разрешено движение только спецтранспорта и автобуса маршрута №111.
"Работы по благоустройству и обустройству прилегающей территории, возле нового тоннеля, завершат до конца года. Не препятствуя движению транспорта", - заявил мэр.
Этой ночью в Киеве уже объявляли воздушную тревогу. Менее чем через полчаса после сигнала в городе раздались взрывы, а силы ПВО сбивали вражеские дроны.
Ранним утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки в Днепровском районе упали обломки дронов. Было повреждено здание, а также пострадали два человека.
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