У Києві відкриють представництво бельгійського агентства Enabel: які його функції

Що відомо про Enabel

Бельгійське агентство з розвитку займається реалізацією урядових програм міжнародного співробітництва Бельгії. Працюючи з міжнародними партнерами, агентство пропонує рішення для вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату, урбанізація, людська мобільність, мир та безпека, економічна та соціальна нерівність. На даний момент Enabel здійснює близько 170 проєктів у 20 країнах світу.

Нагадаємо, що в липні представники української та бельгійської держав підписали угоду, згідно з якою Бельгія інвестує близько 150 млн євро протягом чотирьох років у відновлення України.

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