Україна та Бельгія підписали угоду про відновлення на 150 млн євро
Київ та Брюссель підписали угоду про співпрацю. Бельгія інвестує близько 150 млн євро протягом чотирьох років у відновлення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ (МЗС) Бельгії.
Як розповідає місцеве видання Belga, угода:
- передбачає інвестиції у відновлення України обсягом 150 млн євро (164 млн доларів) протягом чотирьох років;
- дозволяє Бельгійському агентству зі співпраці Enabel долучитись до відновлення постраждалих регіонів країни. Основа діяльність планується у Київській та Чернігівській областях;
- передбачає співпрацю у відновленні критичної інфраструктури, а також облаштуванні комфортних укриттів у школах.
Перший транш у розмірі 20 млн євро (21,88 млн доларів) буде направлений на децентралізовані енергетичні установки у Києві та передмістях. Зокрема Брюссель планує підтримати відновлення генераторів, а також сонячних панелей у медичних закладах й школах.
Підтримка з боку Бельгії
Бельгія надає допомогу Україні від самого початку повномасштабної війни. Зокрема нещодавно країни підписали угоду про гарантії безпеки. Згідно з документом, цьогоріч Брюссель надасть щонайменше 977 мільйонів військової допомоги. Зокрема була вказана точна кількість F-16, які Україна отримає від союзника до 2028 року.
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