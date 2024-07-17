ua en ru
Ср, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна та Бельгія підписали угоду про відновлення на 150 млн євро

Середа 17 липня 2024 16:10
UA EN RU
Україна та Бельгія підписали угоду про відновлення на 150 млн євро Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Київ та Брюссель підписали угоду про співпрацю. Бельгія інвестує близько 150 млн євро протягом чотирьох років у відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства закордонних справ (МЗС) Бельгії.

Як розповідає місцеве видання Belga, угода:

  • передбачає інвестиції у відновлення України обсягом 150 млн євро (164 млн доларів) протягом чотирьох років;
  • дозволяє Бельгійському агентству зі співпраці Enabel долучитись до відновлення постраждалих регіонів країни. Основа діяльність планується у Київській та Чернігівській областях;
  • передбачає співпрацю у відновленні критичної інфраструктури, а також облаштуванні комфортних укриттів у школах.

Перший транш у розмірі 20 млн євро (21,88 млн доларів) буде направлений на децентралізовані енергетичні установки у Києві та передмістях. Зокрема Брюссель планує підтримати відновлення генераторів, а також сонячних панелей у медичних закладах й школах.

Підтримка з боку Бельгії

Бельгія надає допомогу Україні від самого початку повномасштабної війни. Зокрема нещодавно країни підписали угоду про гарантії безпеки. Згідно з документом, цьогоріч Брюссель надасть щонайменше 977 мільйонів військової допомоги. Зокрема була вказана точна кількість F-16, які Україна отримає від союзника до 2028 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгія
NEWS
Кулеба у річницю катастрофи MH17: Росії не вдасться уникнути відповідальності
Кулеба у річницю катастрофи MH17: Росії не вдасться уникнути відповідальності
DAILY
Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне