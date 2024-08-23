В Киеве откроют представительство бельгийского агентства Enabel: какие его функции

Вскоре в Киеве откроют представительство бельгийского агентства по развитию Enabel.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как отмечается, бельгийцы будут помогать Украине с внедрением проектов, направленных на возобновление и поддержку устойчивости объектов критической и социальной инфраструктуры.
"В частности, через реализацию комплексных программ по обновлению систем отопления, обеспечение теплом и поставки оборудования для объектов медицинской, социальной и образовательной сфер", - уточнил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
В КГГА добавили, что Enabel будет работать непосредственно с украинскими институтами и учреждениями в координации с органами государственной власти. В настоящее время продолжается формирование кадрового состава представительства, в который войдут бельгийские и украинские специалисты.
Бельгийское агентство развития занимается реализацией правительственных программ международного сотрудничества Бельгии. Работая с международными партнерами, агентство предлагает решения глобальных проблем, таких как изменение климата, урбанизация, человеческая мобильность, мир и безопасность, экономическое и социальное неравенство. В настоящее время Enabel осуществляет около 170 проектов в 20 странах мира.
Напомним, что в июле представители украинского и бельгийского государст подписали соглашение, согласно которому Бельгия инвестирует около 150 млн евро в течение четырех лет в восстановление Украины.
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