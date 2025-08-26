UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Києві відкрився протезний центр "Human Titans", створений за підтримки мера Берліна, - Кличко

Фото: у Києві відкрився протезний центр "Human Titans" (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Ілона Свиридова

У Києві на базі однієї з лікарень відкрився протезний центр "Human Titans", побудований за ініціативи мера столиці Віталія Кличка та за підтримки мера Берліна Кая Веґнера.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі Віталія Кличка.

Міський голова розповів, що сьогодні у Києві відкрили надзвичайно важливий об’єкт - Протезний центр "Human Titans". Він працюватиме на базі однієї з міських лікарень й надаватиме допомогу пораненим воїнам та цивільним, які потребують сучасного протезування й реабілітації.

"Ідея створення центру виникла під час мого візиту до Берліна близько 2-х років тому. Завдяки підтримці мера Берліна Кая Веґнера, благодійної організації Life Bridge Ukraine та компанії ONUR GROUP Ukraine вдалося реалізувати цей проєкт", - повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, на створення центру з міського бюджету було виділено 11,2 млн грн. Ще понад 29 млн грн на капремонт центру виділила компанія ONUR GROUP Ukraine. А обладнання для центру придбала Life Bridge Ukraine.

"В експлуатацію обладнання, яке придбала і передала  Life Bridge Ukraine, почали вводити в червні. Фахівці центру вже працюють на ньому і розпочали виготовляти протези. Центр також обладнаний 3D-сканером для виготовлення високоточних компонентів протезів", - зазначив Кличко.

Він також повідомив, що 6 техніків-протезистів Центру пройшли навчання у центрах протезування в Берліні. За тестовий час роботи закладу протезування отримали 10 ветеранів з різних регіонів України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоВетерани