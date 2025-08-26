В Киеве открылся протезный центр "Human Titans", созданный при поддержке мэра Берлина, - Кличко

Городской голова рассказал, что сегодня в Киеве открыли важнейший объект - Протезный центр "Human Titans". Он будет работать на базе одной из городских больниц и будет оказывать помощь раненым воинам и гражданским, нуждающимся в современном протезировании и реабилитации.

"Идея создания центра возникла во время моего визита в Берлин около 2 лет назад. Благодаря поддержке мэра Берлина Кая Вегнера, благотворительной организации Life Bridge Ukraine и компании ONUR GROUP Ukraine удалось реализовать этот проект", - сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, на создание центра из городского бюджета было выделено 11,2 млн грн. Еще более 29 млн грн на капремонт центра выделила компания ONUR GROUP Ukraine. А оборудование для центра приобрела Life Bridge Ukraine.

"В эксплуатацию оборудование, которое приобрела и передала Life Bridge Ukraine, начали вводить в июне. Специалисты центра уже работают на нем и начали производить протезы. Центр также оборудован 3D-сканером для изготовления высокоточных компонентов протезов", - отметил Кличко.

Он также сообщил, что 6 техников-протезистов Центра прошли обучение в центрах протезирования в Берлине. За тестовое время работы заведения протезирования получили 10 ветеранов из разных регионов Украины.