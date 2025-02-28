У Києві відкривають другий вихід на одній зі станцій метро: деталі
КП "Київський метрополітен" відновить роботу другого виходу на одній з популярних серед українців станції. Це дозволить пасажирам столичної підземки виходити з метро у різних напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації у Facebook.
На якій станції та коли запрацює другий вихід
У КМДА розповіли, що КП "Київський метрополітен" відновить роботу другого виходу на станції "Теремки". Вона є кінцевою на так званій "синій" гілці - Оболонсько-Теремківській лінії.
Схема ліній метро в Києві (карта: metro.kyiv.ua)
Другий вихід на станції метро "Теремки" запрацює вже від завтра - з 1 березня 2025 року.
Уточнюється, що графік роботи станції є таким:
- вестибюль №1 (у напрямку ТРЦ "Магелан") - з 5:47 до 22:22;
- вестибюль №2 - з 5:50 до 22:25.
"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі без винятку вестибюлі", - підсумували у КМДА.
Допис КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що другі виходи відкривають на станціях "Осокорки" та "Золоті ворота" київського метрополітену.
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