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У Києві відкривають другий вихід на одній зі станцій метро: деталі

П'ятниця 28 лютого 2025 12:08
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У Києві відкривають другий вихід на одній зі станцій метро: деталі На одній зі станцій метро Києва відкривають другий вихід (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

КП "Київський метрополітен" відновить роботу другого виходу на одній з популярних серед українців станції. Це дозволить пасажирам столичної підземки виходити з метро у різних напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації у Facebook.

На якій станції та коли запрацює другий вихід

У КМДА розповіли, що КП "Київський метрополітен" відновить роботу другого виходу на станції "Теремки". Вона є кінцевою на так званій "синій" гілці - Оболонсько-Теремківській лінії.

У Києві відкривають другий вихід на одній зі станцій метро: деталіСхема ліній метро в Києві (карта: metro.kyiv.ua)

Другий вихід на станції метро "Теремки" запрацює вже від завтра - з 1 березня 2025 року.

Уточнюється, що графік роботи станції є таким:

  • вестибюль №1 (у напрямку ТРЦ "Магелан") - з 5:47 до 22:22;
  • вестибюль №2 - з 5:50 до 22:25.

"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі без винятку вестибюлі", - підсумували у КМДА.

У Києві відкривають другий вихід на одній зі станцій метро: деталіДопис КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що другі виходи відкривають на станціях "Осокорки" та "Золоті ворота" київського метрополітену.

Читайте також, що відомо про ймовірні нові правила для транспорту Києва під час повітряної тривоги - які є варіанти та чи поїде метро.

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