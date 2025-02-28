В Киеве открывают второй выход на одной из станций метро: детали

КП "Киевский метрополитен" возобновит работу второго выхода на одной из популярных среди украинцев станции. Это позволит пассажирам столичной подземки выходить из метро в разных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Facebook.

На какой станции и когда заработает второй выход

В КГГА рассказали, что КП "Киевский метрополитен" возобновит работу второго выхода на станции "Теремки". Она является конечной на так называемой "синей" ветке - Оболонско-Теремковской линии.

Схема линий метро в Киеве (карта: metro.kyiv.ua)

Второй выход на станции метро "Теремки" заработает уже завтра - с 1 марта 2025 года.

Уточняется, что график работы станции является следующим:

вестибюль №1 (в направлении ТРЦ "Магелан") - с 5:47 до 22:22;

вестибюль №2 - с 5:50 до 22:25.

"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На вход открыты все без исключения вестибюли", - подытожили в КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)