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В Киеве открывают второй выход на одной из станций метро: детали

Пятница 28 февраля 2025 12:08
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В Киеве открывают второй выход на одной из станций метро: детали На одной из станций метро Киева открывают второй выход (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

КП "Киевский метрополитен" возобновит работу второго выхода на одной из популярных среди украинцев станции. Это позволит пассажирам столичной подземки выходить из метро в разных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Facebook.

На какой станции и когда заработает второй выход

В КГГА рассказали, что КП "Киевский метрополитен" возобновит работу второго выхода на станции "Теремки". Она является конечной на так называемой "синей" ветке - Оболонско-Теремковской линии.

В Киеве открывают второй выход на одной из станций метро: деталиСхема линий метро в Киеве (карта: metro.kyiv.ua)

Второй выход на станции метро "Теремки" заработает уже завтра - с 1 марта 2025 года.

Уточняется, что график работы станции является следующим:

  • вестибюль №1 (в направлении ТРЦ "Магелан") - с 5:47 до 22:22;
  • вестибюль №2 - с 5:50 до 22:25.

"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На вход открыты все без исключения вестибюли", - подытожили в КГГА.

В Киеве открывают второй выход на одной из станций метро: деталиПубликация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что вторые выходы открывают на станциях "Осокорки" и "Золотые ворота" киевского метрополитена.

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