У Києві на двох станціях метро відкривають другі виходи: названо дату

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі", - підсумували у КМДА.

У КМДА розповіли, що другі виходи запрацюють 7 лютого 2025 року на двох станціях київського метрополітену:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в центрі Києва обмежили рух транспорту, тому водіям за певних умов доведеться змінювати свій маршрут.

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