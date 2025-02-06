У Києві на двох станціях метро відкривають другі виходи: названо дату
КП "Київський метрополітен" відкриє другі виходи на кількох станціях. Це додасть зручності пасажирам столичної підземки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
Коли та на яких станціях метро Києва запрацюють другі виходи
У КМДА розповіли, що другі виходи запрацюють 7 лютого 2025 року на двох станціях київського метрополітену:
- на станції метро "Осокорки";
- на станції метро "Золоті ворота".
Уточнюється, що на станції "Осокорки":
- вестибюль №1 працює з 5:34 до 22:33;
- вестибюль №2 працюватиме з 5:37 до 22:30.
На станції метро "Золоті ворота":
- вихід №1 працює з 5:38 до 22:31;
- вихід №2 (що веде на вулицю Володимирську) працюватиме з 5:37 до 22:30.
"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі", - підсумували у КМДА.
Допис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
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