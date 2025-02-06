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У Києві на двох станціях метро відкривають другі виходи: названо дату

Четвер 06 лютого 2025 13:26
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У Києві на двох станціях метро відкривають другі виходи: названо дату На кількох станціях метро в Києві відкривають другі виходи (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

КП "Київський метрополітен" відкриє другі виходи на кількох станціях. Це додасть зручності пасажирам столичної підземки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Коли та на яких станціях метро Києва запрацюють другі виходи

У КМДА розповіли, що другі виходи запрацюють 7 лютого 2025 року на двох станціях київського метрополітену:

  • на станції метро "Осокорки";
  • на станції метро "Золоті ворота".

Уточнюється, що на станції "Осокорки":

  • вестибюль №1 працює з 5:34 до 22:33;
  • вестибюль №2 працюватиме з 5:37 до 22:30.

На станції метро "Золоті ворота":

  • вихід №1 працює з 5:38 до 22:31;
  • вихід №2 (що веде на вулицю Володимирську) працюватиме з 5:37 до 22:30.

"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі", - підсумували у КМДА.

У Києві на двох станціях метро відкривають другі виходи: названо датуДопис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в центрі Києва обмежили рух транспорту, тому водіям за певних умов доведеться змінювати свій маршрут.

Читайте також, що відомо про ймовірні нові правила для транспорту Києва під час повітряної тривоги - які є варіанти та чи поїде метро.

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