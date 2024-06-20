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В Киеве открыли дело из-за вандализма на могилах погибших защитников

Киев, Четверг 20 июня 2024 12:22
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В Киеве открыли дело из-за вандализма на могилах погибших защитников Фото: из-за повреждения могил защитников в Киеве начато расследование (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту надругательства над могилами защитников в Киеве. К вандализму причастна женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Как установило следствие, утром 20 июня на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших украинских военных.

Были повреждены могилы защитников Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.

Правоохранители устанавливают личность женщины и разыскивают ее. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: в Киеве женщина повредила могилы украинских защитников (t.me/kyiv_pro_office)

Напомним, в ночь на 20 июня могилы украинских защитников Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко были повреждены. О вандализме сообщила волонтер и военнослужащая Алина Михайлова.

На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.

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