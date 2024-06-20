В Киеве открыли дело из-за вандализма на могилах погибших защитников
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту надругательства над могилами защитников в Киеве. К вандализму причастна женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Как установило следствие, утром 20 июня на территории Аскольдовой могилы в Киеве неизвестная женщина совершила акт вандализма на могилах погибших украинских военных.
Были повреждены могилы защитников Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрея Пильщикова с позывным "Джус", а также Павла Петриченко.
Правоохранители устанавливают личность женщины и разыскивают ее. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: в Киеве женщина повредила могилы украинских защитников (t.me/kyiv_pro_office)
Напомним, в ночь на 20 июня могилы украинских защитников Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко были повреждены. О вандализме сообщила волонтер и военнослужащая Алина Михайлова.
На могилах сорваны и поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и изуродован государственный флаг Украины.
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