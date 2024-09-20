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У Києві відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС

Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та міністр оборони України Рістем Умєров (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та міністр оборони України Рустем Умєров у п'ятницю, 20 вересня, відкрили у Києві Офіс оборонних інновацій ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

"Рустем Умеров та Урсула фон дер Ляєн відкрили EU Defence Innovation Office. Захід став новим рівнем співпраці України та ЄС у сфері оборонних технологій", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що головний фокус - об'єднання зусиль для зміцнення обороноздатності, включаючи спільні розробки в IT та виробництві зброї.

Умєров відзначив зміцнення співпраці з ЄС у сфері оборонних технологій та потенціал українського оборонного виробництва.

Міністр також закликав європейських партнерів інвестувати кошти в українських виробників та наголосив на двох основних цілях співпраці з Єврокомісією - відновленні миру та стабільності у Європі та забезпеченні права України бути частиною ЄС.

Офіс оборонних інновацій ЄС

Нагадаємо, ще у лютому цього року президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС відкриє у Києві Офіс оборонних інновацій.

За її словами, це рішення ще більше наблизить Україну до Європи та дозволить країнам блоку "членам скористатися досвідом України на полі бою та інноваціями в галузі оборонної промисловості".

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ЄвросоюзКиївМіністерство оборони УкраїниРустем УмєровУрсула фон дер Ляйєн