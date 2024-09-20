У Києві відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС

Офіс оборонних інновацій ЄС

Нагадаємо, ще у лютому цього року президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС відкриє у Києві Офіс оборонних інновацій.

За її словами, це рішення ще більше наблизить Україну до Європи та дозволить країнам блоку "членам скористатися досвідом України на полі бою та інноваціями в галузі оборонної промисловості".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.