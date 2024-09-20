В Киеве открыли Офис оборонных инноваций ЕС

Офис оборонных инноваций ЕС

Напомним, еще в феврале этого года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС откроет в Киеве Офис оборонных инноваций.

По ее словам, это решение еще больше приблизит Украину к Европе и позволит странам блока "членам воспользоваться опытом Украины на поле боя и инновациями в области оборонной промышленности".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.