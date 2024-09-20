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В Киеве открыли Офис оборонных инноваций ЕС

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и министр обороны Украины Ристем Умеров (t.me/ministry_of_defense_uа)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и министр обороны Украины Рустем Умеров в пятницу, 20 сентября, открыли в Киеве Офис оборонных инноваций ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

"Рустом Умеров и Урсула фон дер Ляен открыли EU Defence Innovation Office. Мероприятие стало новым уровнем сотрудничества Украины и ЕС в сфере оборонных технологий", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что главный фокус - объединение усилий для укрепления обороноспособности, включая совместные разработки в IT и производстве оружия.

Умеров отметил укрепление сотрудничества с ЕС в сфере оборонных технологий и потенциал украинского оборонного производства.

Министр также призвал европейских партнеров инвестировать средства в украинских производителей и отметил две основные цели сотрудничества с Еврокомиссией - восстановление мира и стабильности в Европе и обеспечение права Украины быть частью ЕС.

Офис оборонных инноваций ЕС

Напомним, еще в феврале этого года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС откроет в Киеве Офис оборонных инноваций.

По ее словам, это решение еще больше приблизит Украину к Европе и позволит странам блока "членам воспользоваться опытом Украины на поле боя и инновациями в области оборонной промышленности".

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ЕвросоюзКиевМинистерство обороны УкраиныРустем УмеровУрсула фон дер Ляйен