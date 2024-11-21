У Києві відкрили монумент Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу (фото)

Хто такий "Да Вінчі"

Дмитро Коцюбайло, відомий під позивним "Да Вінчі", народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському Івано-Франківської області. З дитинства виявляв талант до малювання та навчався на художника в Івано-Франківську. За свій талант він отримав позивний "Да Вінчі".

У 2014 році, з початком російської агресії на сході України, Дмитро добровільно пішов на фронт. Під час боїв під Пісками зазнав важкого поранення, але вже через три місяці повернувся до військової служби.

"Да Вінчі" брав участь у визволенні Карлівки, Пісків, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою. У 2016 році він очолив 1-шу окрему штурмову роту ДУК ПС, а у 2021 році став першим добровольцем, удостоєним звання Героя України за життя.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Дмитро продовжував боронити Україну, зокрема на Луганщині. Він вірив у перемогу України, яку бачив лише з поверненням усіх окупованих територій, включно з Кримом.

Дмитро Коцюбайло героїчно загинув 7 березня 2023 року під Бахмутом, отримавши смертельне поранення в шию.

Цьогоріч у день народження героя побратими на Донеччині урочисто відкрили пам’ятну стелу на його честь.

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