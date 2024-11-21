В Киеве открыли монумент Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло (фото)

Кто такой "Да Винчи"

Дмитрий Коцюбайло, известный под позывным Да Винчи, родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянском Ивано-Франковской области. С детства проявлял талант к рисованию и учился на художника в Ивано-Франковске. За свой талант он получил позывной "Да Винчи".

В 2014 году, с началом российской агрессии на востоке Украины, Дмитрий добровольно ушел на фронт. Во время боев под Песками получил тяжелое ранение, но уже через три месяца вернулся к военной службе.

"Да Винчи" участвовал в освобождении Карловки, Песков, Авдеевки, а также в боях под Степановкой, Савур-Могилой, Старогнатовкой. В 2016 году он возглавил 1-ю отдельную штурмовую роту ДУК ПС, а в 2021 году стал первым добровольцем, удостоенным звания Героя Украины при жизни.

С началом полномасштабного вторжения России Дмитрий продолжал защищать Украину, в частности, в Луганской области. Он верил в победу Украины, которую видел только с возвращением всех оккупированных территорий, включая Крым.

Дмитрий Коцюбайло героически погиб 7 марта 2023 года под Бахмутом, получив смертельное ранение в шею.

В этом году в день рождения героя собратья в Донецкой области торжественно открыли памятную стелу в его честь.

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