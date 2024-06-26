"Труна впала і відвалився один янгол". Аліна Михайлова розповіла про похорон "Да Вінчі"
Керівниця медичної служби "Ульф" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" та наречена загиблого героя України Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова розповіла деякі подробиці про поховання коханого й про свої відчуття зараз.
РБК-Україна розповідає, про що саме йшлося під час розмови військовослужбовиці з Машею Єфросиніною.
Про відчуття під час прощання з "Да Вінчі"
Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року. 10 березня українці прощались із героєм і захисником у Києві.
У межах розмови Михайлова зізналась, що взагалі не пам'ятає день прощання з "Да Вінчі".
"Я не пам'ятаю взагалі той день... У мене в пам'яті немає нічого, мабуть, із 7 числа по, мабуть, 15-те. У мене в пам'яті немає нічого, що відбувалося", - зауважила вона.
Проте кілька місяців тому Аліна наважилась запитати про той період у свого друга та побратима.
"Я у нього запитала в SMS-ці, хоча ми лежали в сусідніх кімнатах, щоб це не було розмовою. Щоб він написав мені, ось, день 7 березня - як це було. Бо часом мені здається, що я сама собі щось придумала. Тому що ті дні, їх от просто, немов немає. І саме 10 березня - так само", - пояснила наречена полеглого бійця.
Виявилося, що впродовж 9-10 березня вона "була постійно в телефонах" і вирішувала всі питання, "аж до труни (її відтінку, кольору) - як би він (Дмитро, - Ред.) хотів".
"У нас була ситуація, я її теж згадала, коли мені нагадали. Ми обирали між трунами. І там була така чорна матова труна. І в неї по боках були такі янголи. Я дивлюсь, кажу: "Ну, блін, вона така не чоловіча"... А інших варіантів якби ми там і не (побачили, - Ред.)... Ну, думаю, нехай. І коли почали вантажити ту труну, просто людина, яка її несла, спотикається, труна падає і відвалюється один янгол... І я кажу: "Ні. Все. Стоп. Ми обираємо іншу труну. Мені тут не треба", - розповіла дівчина.
Тоді вона нібито усвідомила, що для неї важливо, щоб цей день якщо і не їй, то іншим людям чимось запам'ятався, а не просто "промайнув" чи "пройшов".
"Я впевнена, що більшість людей на рівні з горем і жалем відчували величезну гордість бути дотичними до цієї людини. Навіть ось там. І для мене було важливим (це я зараз кажу) дати можливість людям доторкнутися до цієї людини. Нехай навіть таким чином", - зауважила Михайлова.
Аліна Михайлова у проекті "Екзамен. Нова реальність" (скріншот: youtube.com/@mashaefrosynina)
За її словами, окрім того, що вона кохає Дмитра і він є її рідною та близькою людиною, це також і людина, якою вона безмежно пишається.
"Кращої людини як командира, як військового (попри те що він ніколи не був фаховим військовим), як лідера, як еліти, про яку ти кажеш, про яку писали в книжках... Ось це був він. Простий, звичайний чоловік. Без мільйонів тисяч оксфордських будь-яких освіт, без купи заможних родичів, без будь-яких взагалі зв'язків... Він досяг того, що перед ним стояло на колінах найвище керівництво цієї держави", - наголосила кохана "Да Вінчі".
Вона додала, що для себе обрала не "шлях суму", а "шлях гордості".
"Все життя, яке він прожив, це - та історія, якою треба пишатися. І от я зараз роблю все для того, щоб не дати людям жодної можливості забути про його шлях і його історію", - розповіла Михайлова.
Як кохана "Да Вінчі" переживає втрату
Аліна під час розмови визнала, що живе дещо в "іншому" світі.
"Я не живу у світі, де немає Діми. У мене - інший світ. Я живу у світі, де він поїхав... Я просто на нього чекаю. І мені з цим добре. Мені з цим класно", - пояснила вона.
Військовослужбовиця додала, що ненавидить, коли про Дмитра кажуть "загинув".
"Оце слово "загинув"... Я ненавиджу, коли його до нього застосовують", - відверто сказала керівниця медичної служби "Ульф".
За словами нареченої Коцюбайла, у неї - своя дорога.
"Я тримаюсь завдяки тому, що в мене є ось ця дорога, до якої я йду. І в кінці я чогось дочекаюся... Зустрічі з Дімою. І вона для мене візуалізована. І мені з цим Ок", - зізналась кохана "Да Вінчі".
Вона розповіла також, що у неї вдома - "все як і було".
"У мене вдома, все так, як і було. У Діми - своя поличка, і я її не чіпаю. У шафі там лежать його речі. Так, ніби він завтра прийде і забере якийсь свій рюкзак на ротацію. Або вдягне домашні штани свої... Якось так", - підсумувала Михайлова.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві невідомі вчинили розгром на могилах "Да Вінчі", "Джуса" й Петриченка.
Крім того, Аліна Михайлова розповіла, що відчуває, коли буває на могилі "Да Вінчі".
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