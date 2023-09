У Києві відкрили благодійну фотовиставку, присвячену роботі медиків

Цим проектом компанія має на меті показати залаштунки щоденної роботи медиків під час війни, а також зібрати кошти на лікування постраждалих від бойових дій.

Так, експозиція містить кадри, що показують щоденну роботу лікарів, медсестер та іншого медичного персоналу "Добробуту", історії пацієнтів, що одужали завдяки медичній допомозі.

Автор робіт - фотограф Євгеній Завгородній, який понад 10 років знімає як для українських, так і для закордонних ЗМІ. Його фото публікували The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian, Deutsche Welle та інші видання. Нині Завгородній висвітлює життя в Україні, працюючи на деокупованих територіях і в тилу.

За словами CEO медичної мережі "Добробут" Вадима Шекмана, збір є частиною благодійної діяльності Dobrobut Foundation, в рамках якої фонд допомагає військовим ЗСУ та членам їхніх сімей, внутрішньо-переміщеним особам, людям, які потребують паліативного лікування, та дітям з вродженими вадами серця. Долучитись до збору можна за посиланням.

"З кожним місяцем війни зростає кількість українців, яким потрібна якісна та вчасна медична допомога. Як єдиний благодійний фонд в Україні, заснований великою медичною мережею, ми зосередилися на лікуванні українців, що постраждали від бойових дій та вже надали допомогу на суму понад 20 мільйонів гривень. Дякуємо всім партнерам та небайдужим людям, які долучаються до наших ініціатив. Кожен внесок - можливість допомогти постраждалим зустріти перемогу України здоровими, а маленьким українцям - побачити щасливе майбутнє", - говорить CEO "Добробуту".

В коментарі РБК-Україна Шекман також зазначив, що від перших днів війни лікувально-діагностичний центр "Добробуту" в Києві безоплатно надавав медичну допомогу захисникам та постраждалим внаслідок бойових дій на понад 20 млн гривень.

Один з тих, кому допомогла мережа, - військовий Володимир Марченко, який в червні минулого року отримав поранення під час бою в Луганській області.

"Навіть зараз, після операції, ми постійно перебуваємо з лікарем у контакті та обговорюємо наступні кроки щодо лікування. Я сподіваюсь, що найближчим часом завдяки програмі Dobrobut Foundation вдасться провести складну операцію з встановлення імпланту в голову, де буде залучено низка лікарів, в тому числі, хірург, лор та офтальмолог. Моя історія - це приклад того, як професійність і турбота лікарів про кожного пацієнта можуть змінити життя та надати надію на здорове майбутнє. Я вдячний "Добробуту" за цей шанс і за те, що стали справжньою опорою у моєму шляху до одужання", - розповів військовий.

Своєю чергою, головний хірург медичної мережі "Добробут" Костянтин Копчак підкреслив, що для "Добробуту" було важливо надати безоплатні послуги тим, хто не міг їх оплатити через фінансові труднощі.

"Нам вдалося під час найскладніших днів як зберегти кістяк команди, так і встояти - надавати допомогу пацієнтам, попри те, що частина медичних закладів призупинили свою діяльність", - додав він.

Як відомо, "Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. Мережа налічує 17 медичних центрів в Києві та Київській області, службу невідкладної допомоги, стоматологію та аптеки.

Медцентри мережі надають послуги для дітей та дорослих за понад 75 медичними напрямами. Щороку фахівці мережі проводять понад 7 000 операцій.

Крім того, "Добробут" став першою приватною мережею в Україні, яка отримала фінансування від федерального уряду США - за підтримки Корпорації міжнародного фінансування США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) компанія побудує сучасний центр фізичної реабілітації. Очікується, що заклад запрацює вже у 2025 році.

Dobrobut Foundation компанія заснувала для підтримки проектів у сфері освіти лікарів та благодійних медичних проектів, зокрема - програми надання хірургічної допомоги дітям з вродженими вадами серця.

Основні бенефіціари фундації: військові ЗСУ та члени їхніх сімей, внутрішньо переміщені особи, люди, які потребують паліативного лікування, діти з вродженими вадами серця.