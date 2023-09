В Киеве открыли благотворительную фотовыставку, посвященную работе медиков

Этим проектом компания стремится показать заслуги ежедневной работы медиков во время войны, а также собрать средства на лечение пострадавших от боевых действий.

Так, экспозиция содержит кадры, показывающие ежедневную работу врачей, медсестер и другого медицинского персонала "Добробута", истории пациентов, выздоровевших благодаря медицинской помощи.

Автор работ - фотограф Евгений Завгородний, более 10 лет снимающий как для украинских, так и для зарубежных СМИ. Его фото публиковали The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian, Deutsche Welle и другие издания. Сегодня Завгородний освещает жизнь в Украине, работая на деоккупированных территориях и в тылу.

По словам CEO медицинской сети "Добробут" Вадима Шекмана, сбор является частью благотворительной деятельности Dobrobut Foundation, в рамках которой фонд помогает военным ВСУ и членам их семей, внутриперемещенным лицам, нуждающимся в паллиативном лечении и детям с врожденными пороками сердца. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

"С каждым месяцем войны растет количество украинцев, которым нужна качественная и своевременная медицинская помощь. Как единственный благотворительный фонд в Украине, основанный большой медицинской сетью, мы сосредоточились на лечении пострадавших от боевых действий украинцев и уже оказали помощь на сумму более 20 миллионов гривен "Благодарим всех партнеров и неравнодушных людей, которые приобщаются к нашим инициативам. Каждый вклад - возможность помочь пострадавшим встретить победу Украины здоровыми, а маленьким украинцам - увидеть счастливое будущее", - говорит CEO "Добробута".

В комментарии РБК-Украина Шекман также отметил, что с первых дней войны лечебно-диагностический центр "Добробута" в Киеве безвозмездно оказывал медицинскую помощь защитникам и пострадавшим в результате боевых действий более чем на 20 млн гривен.

Один из тех, кому помогла сеть, - военный Владимир Марченко, получивший в июне прошлого года ранения во время боя в Луганской области.

"Даже сейчас, после операции, мы постоянно находимся с врачом в контакте и обсуждаем следующие шаги по лечению. хирург, лор и офтальмолог Моя история - это пример того, как профессионализм и забота врачей о каждом пациенте могут изменить жизнь и оказать надежду на здоровое будущее. Я благодарен "Добробуту" за этот шанс и за то, что стали настоящей опорой в моем пути к выздоровлению", - рассказал военный.

В свою очередь главный хирург медицинской сети "Добробут" Константин Копчак подчеркнул, что для "Добробута" было важно предоставить безвозмездные услуги тем, кто не мог их оплатить из-за финансовых трудностей.

"Нам удалось во время самых сложных дней как сохранить остов команды, так и устоять - оказывать помощь пациентам, несмотря на то, что часть медицинских учреждений приостановили свою деятельность", - добавил он.

Как известно, "Добробут" - одна из крупнейших в Украине частных медицинских сетей. В сети насчитывается 17 медицинских центров в Киеве и Киевской области, служба неотложной помощи, стоматология и аптеки.

Медцентры сети предоставляют услуги для детей и взрослых по более чем 75 медицинским направлениям. Ежегодно специалисты сети производят более 7 000 операций.

Кроме того, "Добробут" стал первой частной сетью в Украине, получившей финансирование от федерального правительства США - при поддержке Корпорации международного финансирования США (US International Development Finance Corporation, DFC) компания построит современный центр физической реабилитации. Ожидается, что заведение заработает уже в 2025 году.

Dobrobut Foundation компания основала для поддержки проектов в сфере образования врачей и благотворительных медицинских проектов, в частности программы хирургической помощи детям с врожденными пороками сердца.

Основные бенефициары фонда: военные ВСУ и члены их семей, внутренне перемещенные лица, люди, нуждающиеся в паллиативном лечении, дети с врожденными пороками сердца.