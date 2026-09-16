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У Києві відкрили безкоштовний набір на інженерну програму: хто може взяти участь

18:21 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Василина Копитко
У програмі зможуть взяти участь 100 учасників (фото ілюстративне: Getty Images)

У Києві відкрили набір на безкоштовну 10-тижневу інженерну програму Ukraine Innovation and Engineering Lab. Її запускають Київський авіаційний інститут спільно з Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз КАІ.

Що відомо про програму

До участі планують відібрати понад 100 учасників, яких об'єднають у команди по 10 людей. Кожна команда отримає технологічний кейс і пройде повний цикл створення продукту - від дослідження проблеми до готового прототипу.

Програма базується на курсі MIT, але адаптована для українського контексту. Щотижневі офлайн-заняття проходитимуть у лабораторіях КАІ в Києві за участі понад 40 менторів та експертів.

Для участі у програмі відберуть 100 учасників (інфографіка КАІ)

Хто може податися

Подати заявку можуть:

  • студенти старших курсів бакалаврату;
  • магістранти;
  • кандидати з технічним досвідом у програмуванні, ШІ, робототехніці, електроніці чи інженерії.

Серед напрямів - штучний інтелект, робототехніка, автономні системи, аерокосмічні технології, кібербезпека та цифрова інженерія. Реєстрація для участі у програмі вже відкрита.

Після завершення програми в лютому 2027 року команди презентують свої розробки на Demo Day, а найкращі прототипи можуть отримати подальший розвиток разом із компаніями-партнерами.

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