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В Киеве открыли бесплатный набор на инженерную программу: кто может принять участие

18:21 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Василина Копытко
В программе смогут принять участие 100 участников (фото иллюстративное: Getty Images)

В Киеве открыли набор на бесплатную 10-недельную инженерную программу Ukraine Innovation and Engineering Lab. Ее запускают Киевский авиационный институт совместно с Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз КАИ.

Что известно о программе

К участию планируется отобрать более 100 участников, которых объединят в команды по 10 человек. Каждая команда получит технологический кейс и пройдет полный цикл создания продукта - от исследования проблемы до готового прототипа.

Программа основывается на курсе MIT, но адаптирована для украинского контекста. Еженедельные офлайн-занятия будут проходить в лабораториях КАИ в Киеве с участием более 40 менторов и экспертов.

Для участия в программе отберут 100 участников (инфографика КАИ)

Кто может податься

Подать заявку могут:

  • студенты старших курсов бакалавриата;
  • магистранты;
  • кандидаты с техническим опытом в программировании, ИИ, робототехнике, электронике или инженерии.

Среди направлений - искусственный интеллект, робототехника, автономные системы, аэрокосмические технологии, кибербезопасность и цифровая инженерия. Регистрация для участия в программе уже открыта.

После завершения программы в феврале 2027 года команды представят свои разработки на Demo Day, а лучшие прототипы могут получить дальнейшее развитие вместе с компаниями-партнерами.

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