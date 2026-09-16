У Києві відкрили безкоштовний набір на інженерну програму: хто може взяти участь
У Києві відкрили набір на безкоштовну 10-тижневу інженерну програму Ukraine Innovation and Engineering Lab. Її запускають Київський авіаційний інститут спільно з Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз КАІ.
Що відомо про програму
До участі планують відібрати понад 100 учасників, яких об'єднають у команди по 10 людей. Кожна команда отримає технологічний кейс і пройде повний цикл створення продукту - від дослідження проблеми до готового прототипу.
Програма базується на курсі MIT, але адаптована для українського контексту. Щотижневі офлайн-заняття проходитимуть у лабораторіях КАІ в Києві за участі понад 40 менторів та експертів.
Для участі у програмі відберуть 100 учасників (інфографіка КАІ)
Хто може податися
Подати заявку можуть:
- студенти старших курсів бакалаврату;
- магістранти;
- кандидати з технічним досвідом у програмуванні, ШІ, робототехніці, електроніці чи інженерії.
Серед напрямів - штучний інтелект, робототехніка, автономні системи, аерокосмічні технології, кібербезпека та цифрова інженерія. Реєстрація для участі у програмі вже відкрита.
Після завершення програми в лютому 2027 року команди презентують свої розробки на Demo Day, а найкращі прототипи можуть отримати подальший розвиток разом із компаніями-партнерами.
Читайте також про те, що з 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі зріс розмір стипендії. Відповідні зміни раніше ухвалив Кабінет Міністрів України. Найпоширеніша стипендія у закладах вищої освіти збільшилась з 2 000 до 4 000 грн.
Раніше ми писали про те, що МОН звернулося до вишів, щоб забезпечили не лише якісне навчання студентів, але і безпеку всіх учасників освітнього процесу.