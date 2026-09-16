ua en ru
Ср, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

В Киеве открыли бесплатный набор на инженерную программу: кто может принять участие

18:21 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Василина Копытко
В Киеве открыли бесплатный набор на инженерную программу: кто может принять участие В программе смогут принять участие 100 участников (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве открыли набор на бесплатную 10-недельную инженерную программу Ukraine Innovation and Engineering Lab. Ее запускают Киевский авиационный институт совместно с Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз КАИ.

Что известно о программе

К участию планируется отобрать более 100 участников, которых объединят в команды по 10 человек. Каждая команда получит технологический кейс и пройдет полный цикл создания продукта - от исследования проблемы до готового прототипа.

Программа основывается на курсе MIT, но адаптирована для украинского контекста. Еженедельные офлайн-занятия будут проходить в лабораториях КАИ в Киеве с участием более 40 менторов и экспертов.

В Киеве открыли бесплатный набор на инженерную программу: кто может принять участиеДля участия в программе отберут 100 участников (инфографика КАИ)

Кто может податься

Подать заявку могут:

  • студенты старших курсов бакалавриата;
  • магистранты;
  • кандидаты с техническим опытом в программировании, ИИ, робототехнике, электронике или инженерии.

Среди направлений - искусственный интеллект, робототехника, автономные системы, аэрокосмические технологии, кибербезопасность и цифровая инженерия. Регистрация для участия в программе уже открыта.

После завершения программы в феврале 2027 года команды представят свои разработки на Demo Day, а лучшие прототипы могут получить дальнейшее развитие вместе с компаниями-партнерами.

Читайте также о том, что с 1 сентября 2026 года в Украине вдвое вырос размер стипендии. Соответствующие изменения ранее принял Кабинет Министров Украины. Самая распространенная стипендия в высших учебных заведениях увеличилась с 2 000 до 4 000 грн.

Ранее мы писали о том, что МОН обратилось в вузы, чтобы обеспечили не только качественное обучение студентов, но и безопасность всех участников образовательного процесса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Инженер Образование в Украине
Новости
США шокировал массированный удар России по Украине сразу после визита Рэтклиффа, - СМИ
США шокировал массированный удар России по Украине сразу после визита Рэтклиффа, - СМИ
Аналитика
Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом