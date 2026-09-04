У Києві відбувся спеціальний показ фільму "Готель "Соколине сяйво" (фото)

Подію організували платформа кіно і телебачення Київстар ТБ, співвласниця PR-агенції Holosni Дарина Лотоцька, інфлюенсерка та засновниця авторських заходів "Бранч під каштанами" Аліса Дікалова та кіноблогерка та засновниця кіно-блогу Cinemais Марина Шульц.

Головною подією вечора став спеціальний показ "Готелю "Соколине сяйво" - першого оригінального повнометражного ігрового фільму Київстар ТБ, створеного спільно з FILM.UA Group.

Події романтичної комедії розгортаються у сімейному готелі, заснованому Василем Соколом. Свою назву він отримав завдяки рідкісному природному явищу - загадковому світінню над гірською вершиною. Це історія про почуття, родину, несподівані зустрічі та місце, здатне змінювати життя людей.

У Києві відбувся спеціальний показ фільму "Готель "Соколине сяйво"

Ексклюзивна прем’єра на платформі відбулася 24 серпня, у день 35-ї річниці Незалежності України. Кіновечір відбувся у просторі "Поляна ВДНГ" та об’єднав представників кіноіндустрії, медіа, блогерів і поціновувачів українського кіно. Ведучим вечора став Денис Переверзев.

Програма вечора вийшла за межі традиційного кінопоказу. Перед переглядом Марина Шульц провела спеціальну кінолекцію про створення кіно в умовах війни та важливість романтичного жанру фільмів у наш час.

Окремою частиною програми стала зустріч із творцями фільму "Готелю "Соколине сяйво". Гості дізналися більше про створення історії, атмосферу на знімальному майданчику та почули ексклюзивні історії, які залишилися за кадром.

Окремою родзинкою вечора став музичний виступ фіналістки 6-го сезону шоу "Голос країни" Іванки Червінської та Геннадія Бондара, які спеціально завітали до Києва та виконали для гостей традиційні українські пісні.

"Схоже, завершувати літо разом за переглядом хорошого кіно вже стає нашою щорічною традицією. Минулого року ми дивилися "Брудні танці" - голлівудську класику, а цього року присвятили наш вечір сучасному українському кіно", - розповідають організаторки події Дарина Лотоцька, Аліса Дікалова та Марина Шульц.

За їх словами, для нас це передусім можливість зібрати разом людей, які люблять кінематогораф, створити особливу атмосферу та красиво провести один з останніх вечорів літа.

"А яким буде наш наступний кіновечір - покаже час", - додали вони.

Партнерами події стали Fiorelli, MAKEUP та "Карпатська Джерельна".