В Киеве состоялся специальный показ фильма "Отель "Соколиное сияние" (фото)

Событие организовали платформа кино и телевидения Киевстар ТВ, совладелец PR-агентства Holosni Дарья Лотоцкая, инфлюэнсер и основатель авторских мероприятий "Бранч под каштанами" Алиса Дикалова и киноблогер и основатель кино-блога Cinemais Марина Шульц.

Главным событием вечера стал специальный показ "Отеля "Соколиное сияние" - первого оригинального полнометражного игрового фильма Киевстар ТВ, созданного совместно с FILM.UA Group.

События романтической комедии разворачиваются в семейном отеле, основанном Василием Соколом. Свое название он получил благодаря редкому природному явлению – загадочному свечению над горной вершиной. Это история о чувствах, семье, неожиданных встречах и месте, способном изменять жизнь людей.

В Киеве состоялся специальный показ фильма "Отель "Соколиное сияние"

Эксклюзивная премьера на платформе прошла 24 августа, в день 35-й годовщины Независимости Украины. Вечер состоялся в пространстве "Поляна ВДНХ" и объединил представителей киноиндустрии, медиа, блоггеров и ценителей украинского кино. Ведущим вечером стал Денис Переверзев.

Программа вечера вышла за рамки традиционного кинопоказа. Перед просмотром Марина Шульц провела специальную кинолекцию о создании кино в условиях войны и важности романтического жанра фильмов в наше время.

Отдельной частью программы стала встреча с создателями фильма "Отеля "Соколиное сияние". Гости узнали больше о создании истории, атмосфере на съемочной площадке и услышали оставшиеся за кадром эксклюзивные истории.

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Отдельной изюминкой вечера стало музыкальное выступление финалистки 6-го сезона шоу "Голос країни" Иванки Червинской и Геннадия Бондаря, специально посетивших Киев и исполнивших для гостей традиционные украинские песни.

"Похоже, завершать лето вместе по просмотру хорошего кино уже становится нашей ежегодной традицией. В прошлом году мы смотрели "Грязные танцы" - голливудскую классику, а в этом году посвятили наш вечер современному украинскому кино", - рассказывают организаторы события Дарья Лотоцкая, Алиса Дикалова и Марина Шульц.

По их словам, для нас это, прежде всего, возможность собрать вместе людей, которые любят кинематогораф, создать особую атмосферу и красиво провести один из последних вечеров лета.

"А каким будет наш следующий киновечер – покажет время", - добавили они.

Партнерами события стали Fiorelli, MAKEUP и "Карпатська Джерельна".