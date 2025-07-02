У Києві відбулась зустріч японської бізнес-делегації: основні напрямки співпраці в Україні

У складі японської делегації під головуванням Надзвичайного і Повноважного Посла Масасі Накаґоме - керівники найбільших компаній будівельного та логістичного секторів Японії:

Кеїчі Йошії , голова ради директорів Daiwa House Industry, компанії з топ-10 світових будівельних компаній;

, голова ради директорів Daiwa House Industry, компанії з топ-10 світових будівельних компаній; Йоджі Окумура , президент Fujita Corporation, лідера індустріального будівництва в Японії та закордоном;

, президент Fujita Corporation, лідера індустріального будівництва в Японії та закордоном; Ясухіро Оканіші, виконавчий директор Nippon Express Holdings, глобального логістичного оператора, представників профільних експертних центрів.

У ході зустрічі обговорювалася потенційна участь японського бізнесу у відновленні України, зокрема в будівництві житла та об'єктів соціальної інфраструктури.

Позиція української сторони

Олександр Кубраков розповів про ключові напрями діяльності, зокрема про роботу в рамках реалізації Стратегії економічного зростання, розробленої спільно з BCG, де будівництво визначено одним з восьми пріоритетних секторів економіки.

"Перш за все, хочу подякувати уряду Японії за системну підтримку та послу Масасі Накаґоме за глибоку залученість у процеси відновленні та сприяння економічної стійкості України", - сказав Кубраков.

За його словами, що навіть попри триваючі бойові дії, зараз вдалий момент для роботи з сектором будівництва, як в партнерстві з іншими українськими компаніями, так і напряму з місцевими органами самоврядування.

"Ще за часів роботи в Уряді наша команда заклала суттєві запобіжники для корупції: автоматизацію та цифровізацію ключових етапів будівництва та перезапуск ДІАМ як ключового органу контролю та нагляду в системі містобудування. Водночас, ринок говорить про поступове відновлення попиту, особливо в західних та центральних регіонах, а опитування показують, що не менше 3 мільйонів українців готові повернутися з інших країн після завершення бойових дій, значна частина яких втратила житло через війну", - додав він.

Законодавчі ініціативи та оцінка збитків

Голова парламентського комітету Олена Шуляк розповіла про ключові законодавчі ініціативи у сфері відновлення: державну програму компенсації за зруйноване та пошкоджене житло "єВідновлення", нові стандарти енергоефективності та систем цивільного захисту, вимог до будівельних матеріалів та споруд

"Ми постійно працюємо над удосконаленням діючого і створення нового - ефективного, законодавства, що забезпечить якісне відновлення, у сферу якого входять всі ці сфери", - наголосила вона.

Крім вище перелічених законів, йдеться про законодавство щодо планування - кожна громада при відбудові має керуватись планами просторового розвитку.

"Вони необхідні не лише для більш грамотного планування будь-якого будівництва, а і задля мінімізації корупції. Всі ці закони є невідʼємною частиною відновлення, оскільки роботи попереду дуже багато - за оцінками Світового банку, воно буде коштувати Україні $524 і наше завдання зробити його якісним - за принципом: будуй краще, ніж було", - додала Шуляк.

Чого чекає бізнес

Лев Парцхаладзе, президент Конфедерації будівельників України розповів про роботу українського будівельного бізнесу під час війни. У фокусі - співпраця з громадами над проєктуванням соціальних обʼєктів та роботу над "Архітектурним навігатором" - цифровою бібліотекою перевірених архітектурних проектів, яка може стати основою для відбудови пошкодженої інфраструктури в Україні. Він також звернув увагу на зростаючий дефіцит будівельних матеріалів та можливості розвитку у цьому секторі.

Андрій Озейчук, Голова ради директорів Українського Центру Сталевого будівництва презентував найбільші обʼєкти учасників асоціації та підкреслив, що в Україні здатні створювати обʼєкти найвищої складності, дотримуючись стандартів ЄС.

В "Українському центрі сталевого будівництва" переконані, що сталеві рішення та японські технології можуть суттєво пришвидшити якісну відбудову України та підтримують партнерства, які сприяють створенню сучасної, безпечної та ефективної інфраструктури.

Олена Рижова, комерційний директор компанії "Інтергал-Буд" зазначила зміни на ринку житлового будівництва. Зокрема, до 2022 року до 40% всього житла купувалось для комерційних цілей, однак зараз цей показник впав до 15%, що свідчить про купівлю житла для власного проживання. Серед ключових викликів вона назвала зростання вартості будівництва, зменшення трудового ресурсу та обмеження попиту.

Серед очікувань бізнесу - важливість стабільного фінансування державних програм, запуск соціальної оренди житла, впровадження проєктного фінансування та запуск комерційного іпотечного кредитування.