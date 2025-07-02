В Киеве состоялась встреча японской бизнес-делегации: основные направления сотрудничества в Украине

В составе японской делегации под председательством Чрезвычайного и Полномочного Посла Масаси Накагоме - руководители крупнейших компаний строительного и логистического секторов Японии:

Кеичи Йошии , председатель совета директоров Daiwa House Industry, компании из топ-10 мировых строительных компаний;

, председатель совета директоров Daiwa House Industry, компании из топ-10 мировых строительных компаний; Йоджи Окумура , президент Fujita Corporation, лидера индустриального строительства в Японии и за рубежом;

, президент Fujita Corporation, лидера индустриального строительства в Японии и за рубежом; Ясухиро Оканиши, исполнительный директор Nippon Express Holdings, глобального логистического оператора, представителей профильных экспертных центров.

Тема встречи - потенциальное участие японских компаний в восстановлении, строительстве жилья и объектов социальной инфраструктуры в Украине.

Александр Кубраков представил команду аналитического центра и рассказал о ключевых направлениях деятельности, в частности о работе в рамках реализации Стратегии экономического роста, разработанной совместно с BCG, где строительство определено одним из восьми приоритетных секторов экономики.

"Прежде всего, хочу поблагодарить правительство Японии за системную поддержку и посла Масаси Накагоме за глубокую вовлеченность в процессы восстановления и содействие экономической устойчивости Украины", - сказал Кубраков.

По его словам, что даже несмотря на продолжающиеся боевые действия, сейчас удачный момент для работы с сектором строительства, как в партнерстве с другими украинскими компаниями, так и напрямую с местными органами самоуправления.

"Еще во времена работы в правительстве наша команда заложила существенные предохранители для коррупции: автоматизацию и цифровизацию ключевых этапов строительства и перезапуск ГИАМ как ключевого органа контроля и надзора в системе градостроительства. В то же время, рынок говорит о постепенном восстановлении спроса, особенно в западных и центральных регионах, а опросы показывают, что не менее 3 миллионов украинцев готовы вернуться из других стран после завершения боевых действий, значительная часть которых потеряла жилье из-за войны", - добавил он.

Новые стандарты безопасности и пространственное планирование

Глава парламентского комитета Елена Шуляк рассказала о ключевых законодательных инициативах в сфере восстановления: государственной программе компенсации за разрушенное и поврежденное жилье "єВідновлення", новых стандартах энергоэффективности и систем гражданской защиты, требований к строительным материалам и сооружениям

"Мы постоянно работаем над усовершенствованием действующего и создание нового - эффективного, законодательства, которое обеспечит качественное восстановление, в сферу которого входят все эти сферы. Кроме вышеперечисленных законов, речь идет о законодательстве по планированию - каждая община при восстановлении должна руководствоваться планами пространственного развития. Они необходимы не только для более грамотного планирования любого строительства, но и для минимизации коррупции. Все эти законы являются неотъемлемой частью восстановления, поскольку работы впереди очень много - по оценкам Всемирного банка, оно будет стоить Украине $524 и наша задача сделать его качественным - по принципу: строй лучше, чем было", - сказала Елена Шуляк.

Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины рассказал о работе украинского строительного бизнеса во время войны. В фокусе - сотрудничество с общинами над проектированием социальных объектов и работу над "Архитектурным навигатором" - цифровой библиотекой проверенных архитектурных проектов, которая может стать основой для восстановления поврежденной инфраструктуры в Украине. Он также обратил внимание на растущий дефицит строительных материалов и возможности развития в этом секторе.

Андрей Озейчук, председатель совета директоров Украинского Центра Стального строительства представил крупнейшие объекты участников ассоциации и подчеркнул, что в Украине способны создавать объекты высокой сложности, соблюдая стандарты ЕС.

В "Украинском центре стального строительства" убеждены, что стальные решения и японские технологии могут существенно ускорить качественное восстановление Украины и поддерживают партнерства, которые способствуют созданию современной, безопасной и эффективной инфраструктуры.

Елена Рыжова, коммерческий директор компании "Интергал-Буд" отметила изменения на рынке жилищного строительства. В частности, до 2022 года до 40% всего жилья покупалось для коммерческих целей, однако сейчас этот показатель упал до 15%, что свидетельствует о покупке жилья для собственного проживания. Среди ключевых вызовов она назвала рост стоимости строительства, уменьшение трудового ресурса и ограничения спроса.

Среди ожиданий бизнеса - важность стабильного финансирования государственных программ, запуск социальной аренды жилья, внедрение проектного финансирования и запуск коммерческого ипотечного кредитования.