У Києві відбудеться урбаністичний фестиваль SEPTEMBER FEST

Головна тема – будівництво майбутнього українських міст

Учасники фестивалю, а це провідні девелопери, інвестори, архітектори, дизайнери та міжнародні експерти – обговорять девелопмент в умовах війни, ревіталізацію просторів, цифровізацію будівництва, нову архітектуру майбутнього та якість міського середовища. На завершення дня – музичний вечір, нетворкінг та джазовою програмою.

Організатори події – медіагрупа DMNTR, а генеральний спонсор – A Development.

Що відомо про спікерів

Фестиваль об’єднає понад 150 спікерів і близько 5 000 гостей у форматі open-air VIP-події. Серед ключових учасників:

Олексій Баранов – засновник та CEO A Development

Роман Давимука – екс-СЕО інвестиційно-девелоперської компанії Avalon

Андрій Вавриш – засновник та CEO SAGA Development

Василь Хмельницький – підприємець, інвестор, засновник інноваційного парку Unit.City

Ігор Гуда – засновник та голова ради директорів компанії Креатор-Буд

Анна Лаєвська – CEO Sigma+

Олександр Рябчун – засновник першої мережі прибуткових будинків 450.group

Марк Марченко – СЕО Sensar Development

Андрій Длігач – засновник і голова Advanter Group

Андрій Войтко – CEO та засновник AVG Group

Борис Цомая – Маркетинг директор РІЕЛ

Альона Піскунова – Комерційний директор DIM Group

Марина Соловйова – Директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА

Андрій Пашенько – архітектор і засновник творчої архітектурної майстерні А. Pashenko architects та інші керівники провідних девелоперських компаній, архітектурних бюро й інвестиційних структур.

Христос Пассас – директор з дизайну архітектурного бюро Zaha Hadid Architects (Лондон)

Ross Lovegrove – британський промисловий дизайнер (Лондон)

Konstantin Grcic – німецький промисловий дизайнер (Берлін)

Ключові теми фестивалю

Будувати майбутнє: девелопмент в умовах війни

Реставрація й ревіталізація – нове життя для занедбаних просторів

Кадровий дефіцит у будівництві

Дизайн як маркетинговий інструмент: як девелопери створюють додану цінність нерухомості

Zaha Hadid Architects – виклики та візія архітектури майбутнього

Місто стійкості

Панелі з дизайну інтер’єру та предметного дизайну (вплив AI, український предметний дизайн, персональний бренд дизайнера, колір у просторі)

Розвиток міст, цифровізація будівництва (BIM, "Дія.Будівництво"), енергонезалежний девелопмент та інвестиційна привабливість регіонів

Локація фестивалю – відкритий простір A-STATION

SEPTEMBER FEST проходитиме на території відкритого простору A-STATION (станція метро "Арсенальна", головний вхід – Микільська брама). Це open-air формат з професійною сценою, чотирма паралельними тематичними залами, виставковими зонами та вечірньою програмою.

Дата та місце: 18 вересня 2026 року, з 11:00 до 21:00, Київ, A-STATION.

Детальна програма та реєстрація – на офіційному сайті заходу