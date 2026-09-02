У Києві відбудеться урбаністичний фестиваль SEPTEMBER FEST

Головна тема – будівництво майбутнього українських міст
Учасники фестивалю, а це провідні девелопери, інвестори, архітектори, дизайнери та міжнародні експерти – обговорять девелопмент в умовах війни, ревіталізацію просторів, цифровізацію будівництва, нову архітектуру майбутнього та якість міського середовища. На завершення дня – музичний вечір, нетворкінг та джазовою програмою.
Організатори події – медіагрупа DMNTR, а генеральний спонсор – A Development.
Що відомо про спікерів
Фестиваль об’єднає понад 150 спікерів і близько 5 000 гостей у форматі open-air VIP-події. Серед ключових учасників:
- Олексій Баранов – засновник та CEO A Development
- Роман Давимука – екс-СЕО інвестиційно-девелоперської компанії Avalon
- Андрій Вавриш – засновник та CEO SAGA Development
- Василь Хмельницький – підприємець, інвестор, засновник інноваційного парку Unit.City
- Ігор Гуда – засновник та голова ради директорів компанії Креатор-Буд
- Анна Лаєвська – CEO Sigma+
- Олександр Рябчун – засновник першої мережі прибуткових будинків 450.group
- Марк Марченко – СЕО Sensar Development
- Андрій Длігач – засновник і голова Advanter Group
- Андрій Войтко – CEO та засновник AVG Group
- Борис Цомая – Маркетинг директор РІЕЛ
- Альона Піскунова – Комерційний директор DIM Group
- Марина Соловйова – Директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА
- Андрій Пашенько – архітектор і засновник творчої архітектурної майстерні А. Pashenko architects та інші керівники провідних девелоперських компаній, архітектурних бюро й інвестиційних структур.
- Христос Пассас – директор з дизайну архітектурного бюро Zaha Hadid Architects (Лондон)
- Ross Lovegrove – британський промисловий дизайнер (Лондон)
- Konstantin Grcic – німецький промисловий дизайнер (Берлін)
Ключові теми фестивалю
- Будувати майбутнє: девелопмент в умовах війни
- Реставрація й ревіталізація – нове життя для занедбаних просторів
- Кадровий дефіцит у будівництві
- Дизайн як маркетинговий інструмент: як девелопери створюють додану цінність нерухомості
- Zaha Hadid Architects – виклики та візія архітектури майбутнього
- Місто стійкості
- Панелі з дизайну інтер’єру та предметного дизайну (вплив AI, український предметний дизайн, персональний бренд дизайнера, колір у просторі)
- Розвиток міст, цифровізація будівництва (BIM, "Дія.Будівництво"), енергонезалежний девелопмент та інвестиційна привабливість регіонів
Локація фестивалю – відкритий простір A-STATION
SEPTEMBER FEST проходитиме на території відкритого простору A-STATION (станція метро "Арсенальна", головний вхід – Микільська брама). Це open-air формат з професійною сценою, чотирма паралельними тематичними залами, виставковими зонами та вечірньою програмою.
Дата та місце: 18 вересня 2026 року, з 11:00 до 21:00, Київ, A-STATION.
Детальна програма та реєстрація – на офіційному сайті заходу