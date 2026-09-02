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У Києві відбудеться урбаністичний фестиваль SEPTEMBER FEST

16:32 02.09.2026 Ср
3 хв
Провідні девелопери, інвестори та міжнародні архітектори обговорять майбутнє українських міст
aimg Анна Шиканова
У Києві пройде SEPTEMBER FEST (фото: facebook.com.ukrainian.building.congress)

18 вересня 2026 року в Києві відбудеться SEPTEMBER FEST – найбільший в Україні урбаністичний фестиваль, присвячений розвитку міст, сучасній архітектурі, девелопменту, дизайну та якості міського середовища.

Що відомо про цей фестиваль, де та коли він відбудеться, розповідає РБК-Україна

Головна тема – будівництво майбутнього українських міст

Учасники фестивалю, а це провідні девелопери, інвестори, архітектори, дизайнери та міжнародні експерти – обговорять девелопмент в умовах війни, ревіталізацію просторів, цифровізацію будівництва, нову архітектуру майбутнього та якість міського середовища. На завершення дня – музичний вечір, нетворкінг та джазовою програмою.

Організатори події – медіагрупа DMNTR, а генеральний спонсор – A Development.

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Що відомо про спікерів

Фестиваль об’єднає понад 150 спікерів і близько 5 000 гостей у форматі open-air VIP-події. Серед ключових учасників:

  • Олексій Баранов – засновник та CEO A Development
  • Роман Давимука – екс-СЕО інвестиційно-девелоперської компанії Avalon
  • Андрій Вавриш – засновник та CEO SAGA Development
  • Василь Хмельницький – підприємець, інвестор, засновник інноваційного парку Unit.City
  • Ігор Гуда – засновник та голова ради директорів компанії Креатор-Буд
  • Анна Лаєвська – CEO Sigma+
  • Олександр Рябчун – засновник першої мережі прибуткових будинків 450.group
  • Марк Марченко – СЕО Sensar Development
  • Андрій Длігач – засновник і голова Advanter Group
  • Андрій Войтко – CEO та засновник AVG Group
  • Борис Цомая – Маркетинг директор РІЕЛ
  • Альона Піскунова – Комерційний директор DIM Group
  • Марина Соловйова – Директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА
  • Андрій Пашенько – архітектор і засновник творчої архітектурної майстерні А. Pashenko architects та інші керівники провідних девелоперських компаній, архітектурних бюро й інвестиційних структур.
  • Христос Пассас – директор з дизайну архітектурного бюро Zaha Hadid Architects (Лондон)
  • Ross Lovegrove – британський промисловий дизайнер (Лондон)
  • Konstantin Grcic – німецький промисловий дизайнер (Берлін)

Ключові теми фестивалю

  • Будувати майбутнє: девелопмент в умовах війни
  • Реставрація й ревіталізація – нове життя для занедбаних просторів
  • Кадровий дефіцит у будівництві
  • Дизайн як маркетинговий інструмент: як девелопери створюють додану цінність нерухомості
  • Zaha Hadid Architects – виклики та візія архітектури майбутнього
  • Місто стійкості
  • Панелі з дизайну інтер’єру та предметного дизайну (вплив AI, український предметний дизайн, персональний бренд дизайнера, колір у просторі)
  • Розвиток міст, цифровізація будівництва (BIM, "Дія.Будівництво"), енергонезалежний девелопмент та інвестиційна привабливість регіонів

Локація фестивалю – відкритий простір A-STATION

SEPTEMBER FEST проходитиме на території відкритого простору A-STATION (станція метро "Арсенальна", головний вхід – Микільська брама). Це open-air формат з професійною сценою, чотирма паралельними тематичними залами, виставковими зонами та вечірньою програмою.

Дата та місце: 18 вересня 2026 року, з 11:00 до 21:00, Київ, A-STATION.

Детальна програма та реєстрація – на офіційному сайті заходу

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