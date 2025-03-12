У Києві відбудеться презентація книги, виходу якої намагалися завадити спецслужби Ізраїлю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення видавництва "Наш Формат".

Авторові книги, лауреату Пулітцерівської премії, відомому ізраїльському журналісту-розслідувачу Ронену Бергману спецслужби намагалися перешкодити у виданні, втім, книга побачила світ і одразу стала бестселером. У "Єврейська бібліотека" її вперше видано українською мовою.Презентація "Встань і вбий першим" відбудеться у київській книгарні "Книголенд" (вул. Жилянська, 5/60) 17 березня о 17-00. Інформаційний портал "РБК-Україна" є інформаційним партнером заходу, який організовано Єврейською конфедерацією України та компанією Ideas&Strategy у співпраці з видавництвом "Наш Формат".

Зареєструватися на подію можна за посиланням.

Як розповів президент ЄКУ Борис Ложкін, "історію цілеспрямованих ліквідацій ворогів Держави Ізраїль автор подає через серію інтерв'ю з безпосередніми виконавцями та їхніми кураторами, від директорів Моссаду та ШАБАК до прем'єр-міністрів".

Саме через надзвичайну чутливість поданої інформації у автора і виникли проблеми з виданням.

Сутність викладеного у книзі, за словами Ложкіна, випливає з самої назви, для якої Бергман використав фрагмент цитати з Талмуду: "Якщо хтось прийде убити тебе, повстань та убий першим".

Через це книга буде надзвичайно цікавою і українським читачам, адже Україна вже більше одинадцяти років протистоїть зовнішній агресії.

Раніше у "Єврейській бібліотеці" було видано: "Ізраїль. Історія відродження нації" д-ра Даніеля Гордіса; "Моє життя" – автобіографія четвертого прем'єр-міністра Ізраїлю, киянки Голди Меїр; "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" (Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль); "Мова пророків. Життя Бен-Єгуди та неймовірне відродження івриту" (Роберт Сент-Джон, американський журналіст, письменник) та "Амазонки Моссаду. Жінки в ізраїльській розвідці" (Міхаель Бар-Зохар, Ніссім Мішаль) – продовження бестселеру "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки".