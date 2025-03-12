В Киеве состоится презентация книги, выходу которой пытались помешать спецслужбы Израиля

"Встань и убей первым. Тайная история ликвидаций врагов Израиля" стала уже шестой книгой серии "Еврейская библиотека", основанной Еврейской конфедерацией Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение издательства "Наш Формат".

Автору книги, лауреату Пулитцеровской премии, известному израильскому журналисту-расследователю Ронену Бергману спецслужбы пытались помешать в издании, впрочем, книга увидела свет и сразу стала бестселлером. В "Еврейская библиотека" она впервые издана на украинском языке.Презентация "Встань и убей первым" состоится в киевском книжном магазине "Книголенд" (ул. Жилянская, 5/60) 17 марта в 17-00. Информационный портал "РБК-Украина" является информационным партнером мероприятия, организованного Еврейской конфедерацией Украины и компанией Ideas&Strategy в сотрудничестве с издательством "Наш Формат".

Зарегистрироваться на событие можно по ссылке.

Как рассказал президент ЕКУ Борис Ложкин, "историю целенаправленных ликвидаций врагов Государства Израиль автор подает через серию интервью с непосредственными исполнителями и их кураторами, от директоров Моссада и ШАБАК до премьер-министров".

Именно из-за чрезвычайной чувствительности представленной информации у автора и возникли проблемы с изданием.

Сущность изложенного в книге, по словам Ложкина, следует из самого названия, для которого Бергман использовал фрагмент цитаты из Талмуда: "Если кто-то придет убить тебя, восстань и убей первым".

Поэтому книга будет чрезвычайно интересной и украинским читателям, ведь Украина уже более одиннадцати лет противостоит внешней агрессии.

Ранее в "Еврейской библиотеке" было издано: "Израиль. История возрождения нации" д-ра Даниэля Гордиса; "Моя жизнь" - автобиография четвертого премьер-министра Израиля, киевлянки Голды Меир; "Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки" (Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль); "Язык пророков. Жизнь Бен-Иегуды и невероятное возрождение иврита" (Роберт Сент-Джон, американский журналист, писатель) и "Амазонки Моссада. Женщины в израильской разведке" (Михаэль Бар-Зохар, Ниссим Мишаль) - продолжение бестселлера "Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки".