У Києві відбудеться форум за участі представників влади та бізнесу: що відомо

У понеділок, 17 листопада, відбудеться форум ''Діалог влади, громадянського суспільства та бізнесу – економічна стійкість та конкурентоспроможність''. До участі запрошують представників державних органів, підприємців, громадських організацій та експертного середовища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську Раду Бізнесу.

Форум розпочнеться о 10:00 за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE). Його учасники зосередяться на обговоренні ключових податкових, митних та економічних реформ, а також заходів для підвищення економічної стійкості країни.

Серед основних тем – мінімізація тіньових схем, залучення інвестицій, страхування ризиків та лібералізація трудового законодавства.

До форуму долучаться представники Кабінету міністрів та Верховної Ради. Зокрема, серед заявлених спікерів:

Сергій Марченко – міністр фінансів;

Єгор Григоренко – заступник міністра економіки та довкілля;

Данило Гетманцев – голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

Олена Шуляк – голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Галина Третьякова – голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Ярослав Железняк – заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Очікується, що захід збере близько 150 учасників, серед яких представники бізнесу, уряду, парламенту та аналітичних центрів.

Окрему увагу організатори приділять діалогу між учасниками та представниками влади. У межах кожної секції передбачено час для запитань і відповідей. Представники бізнесу та громадянського суспільства зможуть озвучити свої пропозиції представникам Кабміну та Верховної Ради.

Як долучитися до форуму

Організатором заходу виступає Українська Рада Бізнесу. Партнер форуму – Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE), аналітичний партнер – Економічна експертна платформа.

Для отримання посилання на онлайн-трансляцію необхідно зареєструватися за відповідною формою. Представникам медіа передбачена окрема реєстрація за посиланням.

Інформаційними партнерами форуму є FinClub, Інтерфакс, РБК-Україна, ''Ціна держави'' та газета ''День''.

З програмою заходу можна ознайомитися за посиланням.