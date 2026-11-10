В Киеве состоится форум с участием представителей власти и бизнеса: что известно
В понедельник, 17 ноября, состоится форум "Диалог власти, гражданского общества и бизнеса – экономическая устойчивость и конкурентоспособность". К участию приглашаются представители государственных органов, предпринимателей, общественных организаций и экспертной среды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский Совет Бизнеса.
Форум начнется в 10.00 при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE). Его участники будут сосредоточены на обсуждении ключевых налоговых, таможенных и экономических реформ, а также мер по повышению экономической устойчивости страны.
Среди основных тем – минимизация теневых схем, привлечение инвестиций, страхование рисков и либерализация трудового законодательства.
На форум присоединятся представители Кабинета министров и Верховной Рады. В частности, среди заявленных спикеров:
- Сергей Марченко – министр финансов;
- Егор Григоренко – заместитель министра экономики и окружающей среды;
- Даниил Гетманцев – председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике;
- Елена Шуляк – председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
- Галина Третьякова – глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
- Ярослав Железняк – заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике.
Ожидается, что мероприятие соберет около 150 участников, среди которых представители бизнеса, правительства, парламента и аналитических центров.
Особое внимание организаторы уделят диалогу между участниками и представителями власти. В каждой секции предусмотрено время для вопросов и ответов. Представители бизнеса и гражданского общества могут озвучить свои предложения представителям Кабмина и Верховной Рады.
Как присоединиться к форуму
Организатором мероприятия выступает Украинский Совет Бизнеса. Партнер форума – Центр международного частного предпринимательства (CIPE), аналитический партнер – Экономическая экспертная платформа.
Для получения ссылки на онлайн-трансляцию необходимо зарегистрироваться по соответствующей форме. Представителям медиа предусмотрена отдельная регистрация по ссылке.
Информационными партнерами форума являются FinClub, Интерфакс, РБК-Украина, ''Цена государства'' и газета ''День''.
С программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.