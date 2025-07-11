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В Києві відбудеться Business Club КБУ, присвячений аналітиці ринку нерухомості в Україні

Київ, П'ятниця 11 липня 2025 16:33 promo
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В Києві відбудеться Business Club КБУ, присвячений аналітиці ринку нерухомості в Україні Фото: Києві відбудеться Business Club КБУ, присвячений аналітиці ринку нерухомості в Україні (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

В Києві 23 липня відбудеться захід Business Club КБУ. Він буде присвячений аналітиці українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз організаторів.

"Традиційно підбиваємо підсумки 1 півріччя 2025 року, дискутуємо щодо можливих векторів розвитку ринку нерухомості та об'єднуємо лідерів галузі для обговорення пропозицій, ініціатив, що сприятимуть майбутній відбудові України", - кажуть про захід організатори.

Коли і де

Дата: 23 липня 2025 року

Формат: офлайн (Київ)/онлайн (Zoom)

  • Участь можлива для членів КБУ та спеціально запрошених гостей, за умови попередньої реєстрації за посиланням.
  • Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам. Кількість місць обмежена!

Про що буде розмова та хто учасники

В першій частині зосередимось на останніх аналітичних даних будівельного ринку. Під час дискусії підіб’ємо підсумки 1 півріччя 2025 року та обговоримо можливі вектори розвитку ринку нерухомості.

Розглянемо загальну аналітику ринку будівництва та нерухомості, кредитування, ситуацію на ринку складської і офісної нерухомості, іншу цікаву статистику та прогнози від експертів.

В другій частині до обговорення долучаться лідери будівельної галузі, які ознайомлять учасників з новими ініціативами та технологіями, які допоможуть у відбудові України.

Традиційно до участі запрошується голова територіальної громади, що постраждала від збройної агресії РФ, який розповість про поточну ситуацію, плани і проєкти відбудови та розвитку зруйнованих територій.

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