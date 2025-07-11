В Києві відбудеться Business Club КБУ, присвячений аналітиці ринку нерухомості в Україні

В Києві 23 липня відбудеться захід Business Club КБУ. Він буде присвячений аналітиці українського ринку нерухомості за перше півріччя 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз організаторів.

"Традиційно підбиваємо підсумки 1 півріччя 2025 року, дискутуємо щодо можливих векторів розвитку ринку нерухомості та об'єднуємо лідерів галузі для обговорення пропозицій, ініціатив, що сприятимуть майбутній відбудові України", - кажуть про захід організатори.

Коли і де

Дата: 23 липня 2025 року

Формат: офлайн (Київ)/онлайн (Zoom)

Участь можлива для членів КБУ та спеціально запрошених гостей, за умови попередньої реєстрації за посиланням.

Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам. Кількість місць обмежена!

Про що буде розмова та хто учасники

В першій частині зосередимось на останніх аналітичних даних будівельного ринку. Під час дискусії підіб’ємо підсумки 1 півріччя 2025 року та обговоримо можливі вектори розвитку ринку нерухомості.

Розглянемо загальну аналітику ринку будівництва та нерухомості, кредитування, ситуацію на ринку складської і офісної нерухомості, іншу цікаву статистику та прогнози від експертів.

В другій частині до обговорення долучаться лідери будівельної галузі, які ознайомлять учасників з новими ініціативами та технологіями, які допоможуть у відбудові України.

Традиційно до участі запрошується голова територіальної громади, що постраждала від збройної агресії РФ, який розповість про поточну ситуацію, плани і проєкти відбудови та розвитку зруйнованих територій.

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