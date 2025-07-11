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В Киеве состоится Business Club КСУ, посвященный аналитике рынка недвижимости в Украине

Киев, Пятница 11 июля 2025 16:33 promo
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В Киеве состоится Business Club КСУ, посвященный аналитике рынка недвижимости в Украине Фото: Киеве состоится Business Club КСУ, посвященный аналитике рынка недвижимости в Украине (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В Киеве 23 июля состоится мероприятие Business Club КСУ. Оно будет посвящено аналитике украинского рынка недвижимости за первое полугодие 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз организаторов.

"Традиционно подводим итоги 1 полугодия 2025 года, дискутируем о возможных векторах развития рынка недвижимости и объединяем лидеров отрасли для обсуждения предложений, инициатив, способствующих будущему восстановлению Украины", - говорят о мероприятии организаторы.

Когда и где

Дата: 23 июля 2025 года

Формат: офлайн (Киев)/онлайн (Zoom)

  • Участие возможно для членов КСУ и специально приглашенных гостей, при условии предварительной регистрации по ссылке.
  • Место проведения будет сообщено зарегистрированным участникам. Количество мест ограничено!

О чем будет разговор и кто участники

В первой части сосредоточимся на последних аналитических данных строительного рынка. Во время дискуссии подведем итоги 1 полугодия 2025 года и обсудим возможные векторы развития рынка недвижимости.

Рассмотрим общую аналитику рынка строительства и недвижимости, кредитования, ситуацию на рынке складской и офисной недвижимости, другую интересную статистику и прогнозы от экспертов.

Во второй части к обсуждению присоединятся лидеры строительной отрасли, которые ознакомят участников с новыми инициативами и технологиями, которые помогут в восстановлении Украины.

Традиционно к участию приглашается глава территориальной общины, пострадавшей от вооруженной агрессии РФ, который расскажет о текущей ситуации, планах и проектах восстановления и развития разрушенных территорий.

Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, Property Times, РБК-Украина, Украинский взгляд, Украинские Национальные Новости, СтройОбзор, NewsWeek, Marketer, Портал Budynok.com.ua, Economist.com.ua, Founder.

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