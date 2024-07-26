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В Киеве с завтрашнего дня будет действовать новый график отключений света: что изменится

Пятница 26 июля 2024 14:27
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В Киеве с завтрашнего дня будет действовать новый график отключений света: что изменится Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 27 июля, в Киеве графики отключений света сдвинутся на один час вперед. Это необходимо для равномерной нагрузки на энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ДТЭК".

Обновленные графики начнут действовать с 00:00 27 июля.

"С этой субботы графики стабилизационных отключений в столице сдвинутся на час вперед. Например, если отключение вашей группы было в 09:00, теперь оно начнется в 10:00", - пояснили в „ДТЭК“.

Отмечается, что благодаря обновленным графикам отключения в Киеве и Киевской области будут отличаться на час, что позволит уменьшить нагрузку на энергосистему.

Ситуация со светом в Украине

С начала текущего года прибегла к 8 массированным атакам на объекты энергетики, что стало причиной значительного дефицита в энергосистеме и возвращения графиков отключений света. Из-за обстрелов Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций.

Между тем эксперты считают, что в ближайшую зиму не стоит ожидать апокалиптических картин, поскольку вероятно отключения будут продолжаться до 12 часов в сутки.

Детальнее о ситуации со светом - в материале РБК-Украина "Сезон без графиков. Отменят ли в Украине отключение света и что надо успеть до холодов".

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