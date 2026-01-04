ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

В Киеве взорвался внедорожник: есть пострадавшие

Киев, Воскресенье 04 января 2026 10:58

В Киеве взорвался внедорожник: есть пострадавшие Иллюстративное фото: в Киеве произошел взрыв на Оболони (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Утром воскресенья, 4 января, в Оболонском районе Киева произошел взрыв внедорожника. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Киева в Telegram.

По предварительной информации, в результате инцидента есть травмированные. На место происшествия немедленно направили наряды полиции, кинологов, взрывотехников и другие профильные службы.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины взрыва. В полиции отметили, что более подробная информация будет обнародована позже.

Взрывы в Дарницком районе Киева

Напомним, в начале декабря в сети появилась информация о том, что на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева прогремели взрывы. Тогда же появилась информация об одном погибшем и одном пострадавшем.

Впоследствии источники РБК-Украина подтвердили эту информацию.

По данным полиции Киева, правоохранители начали расследование взрывов в Дарницком районе. Там тоже заявляли об одном погибшем и одном пострадавшем.

Предварительно сообщалось, что сдетонировало неизвестное устройство. Пока неизвестно, кто его там заложил.

Позже стало известно, что в Дарницком районе Киева сдетонировало самодельное взрывное устройство. Первый взрыв произошел, когда рядом проходили нацгвардейцы.

