У Києві вибухи, працює ППО

Вибухи у Києві пролунали зранку 29 грудня. У столиці працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.
"Вибухи в Києві. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - написав він.
Додамо, що початку цієї доби у Києві вже тричі оголошували повітряну тривогу. Востаннє сирени завили о 6:47. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів ракетами.
Повторні вибухи
У Києві після 7:50 пролунали повторні вибухи. Мер столиці заявив, що у місті "інтенсивно працює ППО".
Карта повітряних тривог станом на 7:40
Російські терористи з ночі атакують Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у низці регіонів: Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумській та Черкаській областях.
Відомо, що по Харкову вдарили ракетами. За ранок окупанти вже двічі обстріляли місто.
Львів був атакований "шахедами". За словами мера Андрія Садового, є "приліт" по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа, але інші деталі поки невідомі.
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