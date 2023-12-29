У Києві вибухи, працює ППО

"Вибухи в Києві. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - написав він.

Додамо, що початку цієї доби у Києві вже тричі оголошували повітряну тривогу. Востаннє сирени завили о 6:47. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів ракетами.

Повторні вибухи

У Києві після 7:50 пролунали повторні вибухи. Мер столиці заявив, що у місті "інтенсивно працює ППО".

Карта повітряних тривог станом на 7:40

Масована атака

Російські терористи з ночі атакують Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у низці регіонів: Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумській та Черкаській областях.

Відомо, що по Харкову вдарили ракетами. За ранок окупанти вже двічі обстріляли місто.

Львів був атакований "шахедами". За словами мера Андрія Садового, є "приліт" по критичній інфраструктурі, спалахнула пожежа, але інші деталі поки невідомі.