У Києві вибухи після обстрілу зачепили "швидку", є травмований

"На одній з локацій, внаслідок повторних вибухів, пошкоджене авто швидкої. Водій травмований", - написав мер.

Кличко також повідомляв про пожежі у столиці в різних районах міста. Як відомо, цього разу серед постраждалих районів - Голосіївський, Оболонський, Деснянський та Святошинський.

Найбільше інформації є про Оболонь - там горіли і складські споруди, і офісні будинки, і нежитлові забудови, хоча житловий будинок ніби-то теж був у вогні.

Також у Голосіївському районі, внаслідок влучання в нежитлову забудову, стався витік аміаку. Ще у цьому районі люди опинились під завалами, двоє вдалось звідти витягнути. Пошуково-рятувальна операція триває.