У Києві вибухи після обстрілу зачепили "швидку", є травмований

У Києві на тлі ворожого ракетного обстрілу пошкодило авто швидкої допомоги, а її водія поранило.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.
"На одній з локацій, внаслідок повторних вибухів, пошкоджене авто швидкої. Водій травмований", - написав мер.
Кличко також повідомляв про пожежі у столиці в різних районах міста. Як відомо, цього разу серед постраждалих районів - Голосіївський, Оболонський, Деснянський та Святошинський.
Найбільше інформації є про Оболонь - там горіли і складські споруди, і офісні будинки, і нежитлові забудови, хоча житловий будинок ніби-то теж був у вогні.
Також у Голосіївському районі, внаслідок влучання в нежитлову забудову, стався витік аміаку. Ще у цьому районі люди опинились під завалами, двоє вдалось звідти витягнути. Пошуково-рятувальна операція триває.
РФ вдарила балістичними ракетами по столиці вночі 5 серпня, пролунали вибухи. Найбільше наслідків поки зафіксовано у Оболонському та Голосіївськоиу районах.
За інформацією деяких пабліків, Росія випустила по Києву та області в ніч на середу 25-30 ракет.