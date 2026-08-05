В Киеве взрывы после обстрела затронули "скорую", есть раненый

"На одной из локаций, в результате повторных взрывов, поврежден автомобиль скорой. Водитель травмирован", - написал мэр.

Кличко также сообщал о пожарах в столице в разных районах города. Как известно, в этот раз среди пострадавших районов – Голосеевский, Оболонский, Деснянский и Святошинский.

Больше всего информации есть об Оболони – там горели и складские сооружения, и офисные дома, и нежилые застройки, хотя жилой дом будто бы тоже был в огне.

Также в Голосеевском районе, вследствие попадания в нежилую застройку, произошла утечка аммиака. Еще в этом районе люди оказались под завалами, двое удалось оттуда вытащить. Поисково-спасательная операция продолжается.