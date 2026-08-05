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В Киеве взрывы после обстрела затронули "скорую", есть раненый

02:15 05.08.2026 Ср
1 мин
Враг атаковал столицу баллистикой
aimg Юлия Маловичко
Фото: службы работают на месте ЧП (Киевская ГСЧС)

В Киеве на фоне вражеских ракетных обстрелов повредило авто скорой помощи, а ее водителя ранило.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

"На одной из локаций, в результате повторных взрывов, поврежден автомобиль скорой. Водитель травмирован", - написал мэр.

Кличко также сообщал о пожарах в столице в разных районах города. Как известно, в этот раз среди пострадавших районов – Голосеевский, Оболонский, Деснянский и Святошинский.

Больше всего информации есть об Оболони – там горели и складские сооружения, и офисные дома, и нежилые застройки, хотя жилой дом будто бы тоже был в огне.

Также в Голосеевском районе, вследствие попадания в нежилую застройку, произошла утечка аммиака. Еще в этом районе люди оказались под завалами, двое удалось оттуда вытащить. Поисково-спасательная операция продолжается.

Обстрел Киева 5 августа

РФ ударила баллистическими ракетами по столице ночью 5 августа, раздались взрывы. Больше последствий пока зафиксировано в Оболонском и Голосеевском районах.

По информации некоторых пабликов, Россия выпустила по Киеву и области в ночь на среду 25-30 ракет.

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