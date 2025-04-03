У Києві на вхід закривали декілька станцій метро: у чому причина

""Синя" лінія метро: станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" зачинені на вхід для пасажирів", - повідомили у КМДА.

Зазначається, що наразі рух поїздів на лінії організовано від станції "Теремки" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".

Про зміни та відновлення руху повідомимо додатково.

Оновлено о 18:45.

За даними КМДА, рух поїздів "синьої" лінії метро відновлено у звичайному режимі

"Усі станції працюють на вхід та вихід для пасажирів. Пасажир живий. Обставини випадку з'ясовують правоохоронні органи", - сказано у повідолменні.

Нагадаємо, найближчими вихідними, 5 та 6 квітня 2025 року, у Києві закриють низку станцій метро. Це пов'язано з ремонтними роботами на Дарницькому шляхопроводі.

Також ми писали, що у Києві відразу три станції метро тимчасово закрили для входу пасажирів. Це відбулось після падіння пасажира під поїзд.