В Киеве на вход закрывали несколько станций метро: в чем причина

""Синяя" линия метро: станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайна" и "Тараса Шевченко" закрыты на вход для пассажиров", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что сейчас движение поездов на линии организовано от станции "Теремки" до станции "Майдан Независимости" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра".

Об изменениях и возобновлении движения сообщим дополнительно.

Обновлено в 18:45.

По данным КГГА, движение поездов "синей" линии метро восстановлено в обычном режиме

"Все станции работают на вход и выход для пассажиров. Пассажир жив. Обстоятельства случая выясняют правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие выходные, 5 и 6 апреля 2025 года, в Киеве закроют ряд станций метро. Это связано с ремонтными работами на Дарницком путепроводе.

Также мы писали, что в Киеве сразу три станции метро временно закрыли для входа пассажиров. Это произошло после падения пассажира под поезд.