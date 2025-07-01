У Києві велосипедист стріляв по авто ветеранки: куля ледь не влучила в дитину

Увечері 30 червня на київському Виноградарі невідомий велосипедист відкрив стрілянину по автомобілю ветеранки та керівниці інструкторського відділу фонду "Повернись живим" Вікторії Дворецької. Постріл ледь не влучив у її маленького сина, який сидів у салоні.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Вікторії Дворецької у Facebook.

Що сталося

За словами Вікторії, інцидент трапився близько 20:00, коли вона поверталася з дитиною з магазину. Поблизу ринку вона побачила велосипедиста, який агресивно поводився та бив по чужому авто. Майже одразу пролунав постріл, а в дзеркалі заднього виду вона побачила, як невідомий стріляє по її машині.

"Прошу дитину пригнутися і вибігаю до нього. Мамкин гангстер, мабуть, не очікуючи, що я зупинюсь, втікає на велосипеді всередину ринку", - розповіла вона.

Куля пройшла за 15 см від дитини

Оглянувши авто, жінка виявила пошкодження скла. Отвір знаходився лише за 15 см від дитячого автокрісла. Ймовірно, стріляли з пневматичного пістолета, схожого на "Флобер".

Отвори від пострілів в авто Вікторії Дворецької (фото: facebook.com/viktoria.dvorec.ka)

На виклик оперативно відреагувала поліція. Завдяки відео з камер спостереження за годину вдалося встановити ймовірне фото нападника. Однак, за словами Дворецької, навіть якщо особу зловлять, йому загрожує лише штраф за дрібне хуліганство (ст. 174 КУпАП).

Проблема безкарності

Ветеранка висловила обурення, що подібні дії залишаються практично безкарними, а пневматичну зброю в Україні можна легко придбати онлайн - навіть на платформах на кшталт "Розетки".

"Навіщо зброя, яку може купити кожна мавпа і стріляти просто на вулиці? Чому держава говорить про обіг легальної зброї, але не контролює нелегальний ринок?" - наголосила вона.

Дворецька також наголосила: якби вона, захищаючи сина, застосувала свою зареєстровану зброю, то, ймовірно, сама б опинилася під слідством.

Вона звернулася до Міністерства внутрішніх справ та Патрульної поліції з проханням звернути увагу на цю проблему. Також вона попросила можливих свідків, які їхали проспектом Свободи о 20:00 30 червня та мають відео з реєстратора, надати його для ідентифікації нападника.

Хто така Вікторія Дворецька

Вікторія Дворецька - ветеранка російсько-української війни, волонтерка, громадська діячка та керівниця інструкторського відділу благодійного фонду "Повернись живим". Вона з 2014 року активно допомагає армії та займається підготовкою інструкторів для ЗСУ.

Дворецька відома своєю принциповою позицією щодо захисту прав військових, послідовною громадянською позицією та активною участю в публічних дискусіях про безпеку, озброєння і реформування сектору оборони.