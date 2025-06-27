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У центрі Одеси пролунали постріли: є поранений

Одеса, П'ятниця 27 червня 2025 20:38
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У центрі Одеси пролунали постріли: є поранений Ілюстративне фото: у центрі Одеси сталася стрілянина (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У центрі Одеси сьогодні, 27 червня, сталася стрілянина. Унаслідок інциденту є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції в Одеській області.

За даними правоохоронців стрілянина сталася на Соборній площі. На місці працює слідча група.

"За попередньою інформацією правоохоронців, між місцевим жителем стався конфлікт із невідомими, під час якого його було поранено зі зброї", - уточнили в поліції.

Там додали, що потерпілого госпіталізували. Інші учасники інциденту втекли.

Поліцейські встановлюють обставини події та її учасників.

У мережі з'явилася інформація про те, що внаслідок стрілянини поранення в голову отримав 25-річний хлопець.

Убивство Дем'яна Ганула

Нагадаємо, 14 березня в центрі Одеси невідомий вистрілив в активіста Дем'яна Ганула. Той отримав поранення, несумісні з життям. Стрільця затримали.

Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що підозрюваним у вбивстві Ганули є Сергій Шалаєв.

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