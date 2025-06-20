У Кривому Розі військовий стріляв по дитячому майданчику: поранений 10-річний хлопчик

Фото: у Кривому Розі військовий стріляв по дитячому майданчику (Getty Images)

У Кривому Розі військовослужбовець стріляв по дитячому майданчику. Внаслідок інциденту поранений 10-річний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Перший міський телеканал Кривого Рогу та "Інформатор".

Як повідомляється, попередньо, чоловік відкрив вогонь з пневматичного пістолета, зарядженого металевими кульками. Він здійснив чотири постріли по дитячому майданчику. У результаті 10-річний хлопчик був поранений у голову. Як зазначають ЗМІ, на момент інциденту військовий перебував у відпустці. У пресслужбі поліції Кривого Рогу "Інформатор" факт стрілянини підтвердили. Правоохоронці зазначили, що інцидент стався 19 червня. Справою займається ДБР.