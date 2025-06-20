У Кривому Розі військовий стріляв по дитячому майданчику: поранений 10-річний хлопчик
У Кривому Розі військовослужбовець стріляв по дитячому майданчику. Внаслідок інциденту поранений 10-річний хлопчик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Перший міський телеканал Кривого Рогу та "Інформатор".
Як повідомляється, попередньо, чоловік відкрив вогонь з пневматичного пістолета, зарядженого металевими кульками. Він здійснив чотири постріли по дитячому майданчику. У результаті 10-річний хлопчик був поранений у голову.
Як зазначають ЗМІ, на момент інциденту військовий перебував у відпустці.
У пресслужбі поліції Кривого Рогу "Інформатор" факт стрілянини підтвердили. Правоохоронці зазначили, що інцидент стався 19 червня. Справою займається ДБР.
Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що в Одесі знайшли мертвою 7-річну дівчинку, яка зникла напередодні.
В Національній поліції повідомили, що загиблу дівчинку звали Соломія Тарасюк.
Правоохоронці затримали 31-річного жителя Одеси. За даними слідства, чоловік проживає поряд з родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому пішла до нього додому, де чоловік позбавив її життя.
Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Для приховування слідів злочину, чоловік у коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні.
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