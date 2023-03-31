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У Києві величезний затор. Рух у бік центру ускладнений: що відомо

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Київ, П'ятниця 31 березня 2023 10:35
У Києві величезний затор. Рух у бік центру ускладнений: що відомо Фото:у Києві сьогодні багатокілометровий затор (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 31 березня утворився величезний затор. Рух на проспекті Перемоги у бік центру міста фактично паралізований.

Що відомо про ситуацію на дорогах Києва на цю мить - зібрало РБК-Україна.

Зокрема, місцеві жителі скаржаться, що стоять у заторі по 30 хвилин.

"Мертвий корок. Проспект Перемоги у бік центру практично не рухається. Дуже сильний затор, люди стоять уже 30 хвилин. Є інформація, що перекрили бульвар Шевченка", - інформує місцевий Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

У Києві величезний затор. Рух у бік центру ускладнений: що відомо

Фото: затор на проспекті Перемоги розтягнувся на кілька кілометрів (t.me/k_dvizh)

З огляду на дані google maps, водії фактично не можуть скористатися центральними шляхами і їм пропонується дорога в об'їзд.

У Києві величезний затор. Рух у бік центру ускладнений: що відомо

Фото: водіям радять обрати інший шлях, щоб вчасно доїхати у пункт призначення (google maps, скрін)

Тим часом у мережі пишуть, що нібито перекрили бульвар Шевченка. Тим часом з'явилося відео кортежу, який пронісся центром столиці.

Що примітно, востаннє такий транспортний колапс фіксували під час візиту президента США Джо Байдена до Києва.

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