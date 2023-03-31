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В Киеве огромная пробка. Движение в сторону центра затруднено: что известно

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Киев, Пятница 31 марта 2023 10:35
В Киеве огромная пробка. Движение в сторону центра затруднено: что известно Фото:в Киеве сегодня многокилометровая пробка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 31 марта образовалась огромная пробка. Движение на проспекте Победы в сторону центра города фактически парализовано.

Что известно о ситуации на дорогах Киева на этот момент - собрало РБК-Украина.

В частности, местные жители жалуются, что стоят в пробке по 30 минут.

"Мертвая пробка. Проспект Победы в сторону центра практически не двигается. Очень сильная пробка, люди стоят уже 30 минут. Есть информация, что перекрыли бульвар Шевченко", - информирует местный Телеграмм-канал dtp.kiev.ua.

В Киеве огромная пробка. Движение в сторону центра затруднено: что известно

Фото: пробка на проспекте Победы растянулась на несколько километров (t.me/k_dvizh)

Учитывая данные Google Maps, водители фактически не могут воспользоваться центральными путями и им предлагается дорога в объезд.

В Киеве огромная пробка. Движение в сторону центра затруднено: что известно

Фото: водителям советуют выбрать другой путь, чтобы вовремя доехать в пункт назначения (google maps, скрин)

Между тем, в сети пишут, что якобы перекрыли бульвар Шевченко. Тем временем появилось видео кортежа, пронесшегося по центру столицы.

Что примечательно, последний раз такой транспортный коллапс фиксировали во время визита президента США Джо Байдена в Киев.

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