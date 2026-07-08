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У Києві вдруге від початку доби пролунали вибухи

05:06 08.07.2026 Ср
2 хв
Що відомо про повторну атаку на Київ?
aimg Едуард Ткач
Фото: відбій тривоги оголосили через кілька хвилин після оголошення (Getty Images)

У Києві в середу зранку, 8 липня, знову пролунали вибухи. Це вже другий раз, коли в столиці від початку доби дуже гучно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА) та власного кореспондента.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йшлося у повідомленні о 04:46.

Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що в напрямку столиці летить реактивний дрон. Приблизно в момент сигналу тривогу у місті було чути гучних вибух, більший схожий на збиття безпілотника.

Майже одразу після цього у Києві оголосили відбій тривоги. Проте моніторингові канали пишуть, що на Чернігівщині знову фіксуються дрони, які летять тим самим курсом, що і той, який долетів до столиці.

Також зауважимо, що в момент вибуху карта тривог мала такий вигляд.

Обстріл Києва

Нагадаємо, що в ніч на 8 липня росіяни вже атакували Київ. Різниця лише в тому, що під час нічної атаки ворог застосував для ударів балістичні ракети. Причому перші вибухи пролунали ще до того, як у місті оголосили повітряну тривогу.

Після атаки місцева влада повідомила, що в результаті атаки пошкодження зафіксовано у двох районах - Деснянському та Святошинському. Зокрема, у першому внаслідок влучання ракети горять складські приміщення, а в другому загорілася нежитлова будівля.

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КиївОбстріл КиєваВійна в Україні