У Києві вдруге від початку доби пролунали вибухи

У Києві в середу зранку, 8 липня, знову пролунали вибухи. Це вже другий раз, коли в столиці від початку доби дуже гучно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації (КМДА) та власного кореспондента.
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йшлося у повідомленні о 04:46.
Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що в напрямку столиці летить реактивний дрон. Приблизно в момент сигналу тривогу у місті було чути гучних вибух, більший схожий на збиття безпілотника.
Майже одразу після цього у Києві оголосили відбій тривоги. Проте моніторингові канали пишуть, що на Чернігівщині знову фіксуються дрони, які летять тим самим курсом, що і той, який долетів до столиці.
Також зауважимо, що в момент вибуху карта тривог мала такий вигляд.
Нагадаємо, що в ніч на 8 липня росіяни вже атакували Київ. Різниця лише в тому, що під час нічної атаки ворог застосував для ударів балістичні ракети. Причому перші вибухи пролунали ще до того, як у місті оголосили повітряну тривогу.
Після атаки місцева влада повідомила, що в результаті атаки пошкодження зафіксовано у двох районах - Деснянському та Святошинському. Зокрема, у першому внаслідок влучання ракети горять складські приміщення, а в другому загорілася нежитлова будівля.