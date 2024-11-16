У Києві вдруге за вечір оголосили повітряну тривогу

Зауважимо, що повітряна тривога була оголошена не лише в столиці, а й в низці областей України. Детальніше з ситуацією станом на 18:46, можна ознайомитись на карті повітряних тривог.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження в Київській, Черкаській, Кіровоградській областях. Залишайтесь в укриттях!", - повідомили в Повітряних силах.